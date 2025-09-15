Le Bénin n’est pas un pays très endetté (Blaise Ahouantchédé)

Contrairement à ce que pensent certains acteurs, le Bénin selon Blaise Ahouantchédé, expert financier international n’est pas un pays très endetté. Il a exposé ses analyses sur la dette publique du Bénin lors de l’émission Entretien du dimanche de Eden TV, ce 14 septembre 2025.

Sur la problématique de la dette du Bénin, Blaise Ahouantchédé, expert financier international pense qu’il faut relativiser les choses. Le Bénin d’après lui, n’est pas un pays isolé. Il fonctionne dans un environnement intégré et lié à son appartenance à l’Union économique et monétaire Ouest africaine (l’UEMOA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCECEAO), et les relations avec ses partenaires techniques et financiers (PTF), qui veillent à accompagner la politique d’investissement. La dette insiste-t-il, est une question relative. Et au regard des chiffres du Bénin, l’on ne peut affirmer que le pays est très endetté. Le niveau de la dette du Bénin, en deçà de la norme communautaire selon l’expert, n’a pas dépassé les 53%, 54%, alors qu’il y a des pays qui ont déjà atteint le seuil de 100% voire 120% par rapport au PIB.

Pour Blaise Ahouantchédé, ce qui devrait intéresser, c’est l’usage qui est fait de la dette. Et dans ce sens, le Bénin s’est-il réjoui, dispose des instruments de contrôle et des institutions de contrôle de l’action publique. « Il suffit de s’assurer que l’argent qu’on emprunte, on va le rembourser. Ce n’est jamais un problème de s’endetter. Le plus important c’est de savoir si on a une bonne signature, si on peut toujours continuer à s’endetter de manière indéfinie, et pendant plusieurs générations. Et pour ça, il faut maintenir un niveau de gestion en respectant toute l’orthodoxie financière de la chose publique comme c’est actuellement le cas au Bénin », a laissé entendre l’ex directeur général de GI-UEMOA.

F. A. A.

15 septembre 2025 par ,