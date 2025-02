Le Porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé, vendredi 28 février 2025, sur les propos tenus par l’ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan.

« Au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demandez pardon au peuple nigérien parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger, ici à Gaya », ce sont les propos tenus par l’ambassadeur accrédité à Niamey, Gildas Agonkan lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 7è promotion de l’Institut International de Santé (IIS) Koubeyni, le 1er février 2025 à Gaya. Ces propos sont non conformes à la ligne des autorités béninoises.

« C’est celui qui est fautif qui demande pardon. On n’est pas fautif donc il n’y a pas de pardon qui vaille (…) Le Bénin n’a rien fait pour demander pardon », a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji. A la question de savoir si l’ambassadeur pourrait subir des sanctions suites à ses déclarations, le Secrétaire général adjoint du gouvernement répond : « Sa hiérarchie appréciera ».

Depuis le coup d’Etat de juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Bénin et le Niger sont tendues. En application des sanctions de la CEDEAO, le Bénin a fermé ses frontières. Après la levée des sanctions et dans sa volonté de rétablir les relations, le Bénin a procédé à la réouverture de ses frontières en décembre 2023. Mais le Niger a maintenu ses frontières fermées jusqu’à la date d’aujourd’hui en dépit des actions menées par le gouvernement béninois. « Nous avons donné tellement de signes et de gages de notre bonne disposition d’esprit à ce que les relations se normalisent », a ajouté le porte-parole du gouvernement béninois.

