Le Bénin monte sur le podium en escrime !

L’équipe béninoise d’escrime a décroché la médaille de bronze à l’épée aux Jeux Africains Scolaires 2025.

Face à l’Algérie, pays organisateur des Jeux Africains Scolaires 2025, Degila Ives, N Deme Expedit, Huan Kevin, Sevalou Simon et Tabe Moussoumine ont fait preuve de résilience et détermination. Score final : 45-44 pour les jeunes Guépards.

Une victoire qui permet à l’équipe béninoise d’escrime conduite par Me Owains Goudjo de décrocher la médaille de bronze à l’épée. Cette performance n’est pas le fruit du hasard. Elle récompense le travail méthodique mené par la Fédération béninoise d’escrime , la direction technique nationale.

Le Bénin brille aussi dans d’autres disciplines…

87 jeunes sportifs béninois engagés dans 8 disciplines (football, basket-ball 3×3, handball, beach-volley, athlétisme, escrime, badminton, tennis), participent aux Jeux Africains Scolaires 2025 qui se déroulent en Algérie du 26 juillet au 05 août 2025. Au-delà de l’escrime, le Bénin enchaîne les performances en athlétisme, en handball. En athlétisme, Ruffine Sonon a obtenu l’Or au 800 m.

M. M.

4 août 2025 par ,