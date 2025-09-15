Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra

Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et moins de tennis, organisée pour la région Afrique de l’Ouest. L’événement se tiendra du 15 au 19 septembre 2025 à Accra, au Ghana. Le pays sera représenté par deux équipes (filles et garçons) qui sont prêtes à défendre les couleurs nationales.

Partie de Cotonou ce week-end, la délégation béninoise, composée des deux équipes, participera à ce championnat régional. Conduites par les entraîneurs Romain Sètomè (garçons) et Patrice Ahoba (filles), les sélections sont attendues à Accra ce dimanche après-midi, prêtes à défendre les couleurs nationales.

« Nous avons travaillé la condition physique, la volée, les coups droits, etc. », a souligné Ange Bébo, membre de l’équipe masculine. Il ajoute que le moral est au beau fixe après une préparation intense. Selon lui, l’équipe béninoise n’a aucune raison de faire piètre figure. Les encadreurs, confiants, saluent la qualité de leurs jeunes protégés, qu’ils estiment capables de réaliser de belles performances.

La sélection masculine, conduite par Romain Sètomè, est composée de trois joueurs : Alowakinnou Ivan, Bébo Ange et Kouagou Audney. Du côté des filles, Patrice Ahoba dirige une équipe tout aussi motivée, composée de Dhossou Abigaïl, Adokpo Victoire et Saïzonou Grâce. Tous ont suivi une préparation rigoureuse, ponctuée de séances intensives et de matchs d’évaluation.

Cette compétition ITF/CAT des 12 ans et moins rassemble plusieurs nations de l’Afrique de l’Ouest. Au-delà des résultats, elle constitue une vitrine pour les jeunes talents du continent, une opportunité de se confronter à d’autres styles de jeu et de vivre une expérience internationale formatrice.

