Le Bénin mise sur le programme TAI pour soutenir la GDIZ

Le Forum Entreprises – Talents Africains à l’International (TAI) s’est tenu, vendredi 21 novembre 2025, dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’événement a réuni chefs d’entreprises, jeunes volontaires et responsables institutionnels autour des enjeux de mobilité professionnelle, de formation et d’intégration régionale.‎

‎La Zone industrielle de Glo-Djigbé, pilier de la stratégie industrielle du Bénin, a accueilli la rencontre placée sous l’égide du Réseau des Organismes de Promotion du Commerce (ROPC-UEMOA) et de la Commission de l’UEMOA.

‎À l’ouverture, Robert Akindé, secrétaire technique permanent du ROPC-UEMOA, a salué « les responsables de cette belle zone industrielle ». Il a rappelé que le programme TAI couvre déjà le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo, tandis que « le Mali et le Niger » s’apprêtent à rejoindre l’initiative.

‎Le directeur général de la SIPI-Bénin, Létondji Béhéton, a insisté sur la portée du Forum, organisé au lendemain de la Journée mondiale de l’Industrialisation de l’Afrique. « L’industrialisation ne peut se construire sans un investissement durable dans le capital humain », a-t-il rappelé.

‎Le programme TAI, soutenu par la Commission de l’UEMOA, a déjà permis le déploiement de 118 missions dans cinq pays, au profit de 34 entreprises. Le Bénin concentre près des trois-quarts de ces missions, un signe de dynamisme du secteur privé.

‎À la GDIZ, plus de 20 000 jeunes travaillent déjà. L’ambition affichée par la SIPI est de : créer un Institut spécialisé, renforcer la formation et atteindre 300 000 emplois directs d’ici 2030. « Nous avons besoin de compétences solides, mobiles, capables d’accompagner notre tissu industriel », a insisté Létondji Béhéton.

‎Un outil d’intégration régionale

‎Le représentant résident de la Commission de l’UEMOA, Ibrahima Karembé, a transmis le message du commissaire Filiga Sawadogo. Il a salué un forum « stratégique et inspirant », organisé « au cœur de la GDIZ, symbole de l’ambition industrielle et exportatrice du Bénin ».

‎Entre 2023 et 2025, les entreprises béninoises ont effectué 84 missions dans le cadre du TAI, confirmant l’engagement du pays dans la mobilité professionnelle et l’intégration économique.

‎Le président du ROPC-UEMOA, Laurent Gangbès, a recentré le débat sur l’enjeu majeur du marché régional. Il a d’abord salué l’engagement de la Commission de l’UEMOA. « Dans leur esprit, l’intégration régionale n’est pas un vain mot. Ils veulent vraiment faire en sorte que nous puissions développer les marchés régionaux au bénéfice de nos PME et de nos entreprises », a-t-il déclaré.

‎Pour lui, le développement industriel du Bénin, et en particulier celui des entreprises de la GDIZ, doit d’abord s’appuyer sur la sous-région. Il a cité l’exemple du textile, secteur stratégique de la zone. « Normalement, le marché naturel de tout ce qui se produit ici, c’est la sous-région », a-t-il affirmé, évoquant la possibilité de substituer localement une partie des importations de vêtements qui saturent aujourd’hui les marchés ouest-africains.

‎Face aux restrictions potentielles sur les marchés européens, il estime que l’Afrique représente une opportunité. « Nous avons un passe-marché au niveau de l’Afrique. Si nous travaillons bien, nous pourrons substituer aux importations de produits textiles la production locale ».

‎Connecter les entreprises et structurer la mobilité grâce au TAI

‎Laurent Gangbès a également insisté sur la nécessité de mieux connecter les entreprises installées à la GDIZ aux entreprises exportatrices de la sous-région, citant les flux déjà établis vers le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Burkina Faso grâce au programme TAI. La clé, selon lui, réside dans la mise en réseau et la circulation des jeunes talents. « Nos jeunes, en revenant de mission, doivent pouvoir offrir leur talent et la qualité de leurs compétences aux entreprises », a-t-il souligné.

M. M.

23 novembre 2025 par ,