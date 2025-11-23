lundi, 24 novembre 2025 -

303 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Emploi industriel et intégration

Le Bénin mise sur le programme TAI pour soutenir la GDIZ




Le Forum Entreprises – Talents Africains à l’International (TAI) s’est tenu, vendredi 21 novembre 2025, dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’événement a réuni chefs d’entreprises, jeunes volontaires et responsables institutionnels autour des enjeux de mobilité professionnelle, de formation et d’intégration régionale.‎

‎La Zone industrielle de Glo-Djigbé, pilier de la stratégie industrielle du Bénin, a accueilli la rencontre placée sous l’égide du Réseau des Organismes de Promotion du Commerce (ROPC-UEMOA) et de la Commission de l’UEMOA.

‎À l’ouverture, Robert Akindé, secrétaire technique permanent du ROPC-UEMOA, a salué « les responsables de cette belle zone industrielle ». Il a rappelé que le programme TAI couvre déjà le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo, tandis que « le Mali et le Niger » s’apprêtent à rejoindre l’initiative.

‎Le directeur général de la SIPI-Bénin, Létondji Béhéton, a insisté sur la portée du Forum, organisé au lendemain de la Journée mondiale de l’Industrialisation de l’Afrique. « L’industrialisation ne peut se construire sans un investissement durable dans le capital humain », a-t-il rappelé.
‎Le programme TAI, soutenu par la Commission de l’UEMOA, a déjà permis le déploiement de 118 missions dans cinq pays, au profit de 34 entreprises. Le Bénin concentre près des trois-quarts de ces missions, un signe de dynamisme du secteur privé.
‎À la GDIZ, plus de 20 000 jeunes travaillent déjà. L’ambition affichée par la SIPI est de : créer un Institut spécialisé, renforcer la formation et atteindre 300 000 emplois directs d’ici 2030. « Nous avons besoin de compétences solides, mobiles, capables d’accompagner notre tissu industriel », a insisté Létondji Béhéton.

Un outil d’intégration régionale

‎Le représentant résident de la Commission de l’UEMOA, Ibrahima Karembé, a transmis le message du commissaire Filiga Sawadogo. Il a salué un forum « stratégique et inspirant », organisé « au cœur de la GDIZ, symbole de l’ambition industrielle et exportatrice du Bénin ».
‎Entre 2023 et 2025, les entreprises béninoises ont effectué 84 missions dans le cadre du TAI, confirmant l’engagement du pays dans la mobilité professionnelle et l’intégration économique.

‎Le président du ROPC-UEMOA, Laurent Gangbès, a recentré le débat sur l’enjeu majeur du marché régional. Il a d’abord salué l’engagement de la Commission de l’UEMOA. « Dans leur esprit, l’intégration régionale n’est pas un vain mot. Ils veulent vraiment faire en sorte que nous puissions développer les marchés régionaux au bénéfice de nos PME et de nos entreprises », a-t-il déclaré.
‎Pour lui, le développement industriel du Bénin, et en particulier celui des entreprises de la GDIZ, doit d’abord s’appuyer sur la sous-région. Il a cité l’exemple du textile, secteur stratégique de la zone. « Normalement, le marché naturel de tout ce qui se produit ici, c’est la sous-région », a-t-il affirmé, évoquant la possibilité de substituer localement une partie des importations de vêtements qui saturent aujourd’hui les marchés ouest-africains.

‎Face aux restrictions potentielles sur les marchés européens, il estime que l’Afrique représente une opportunité. « Nous avons un passe-marché au niveau de l’Afrique. Si nous travaillons bien, nous pourrons substituer aux importations de produits textiles la production locale ».

Connecter les entreprises et structurer la mobilité grâce au TAI

‎Laurent Gangbès a également insisté sur la nécessité de mieux connecter les entreprises installées à la GDIZ aux entreprises exportatrices de la sous-région, citant les flux déjà établis vers le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Burkina Faso grâce au programme TAI. La clé, selon lui, réside dans la mise en réseau et la circulation des jeunes talents. « Nos jeunes, en revenant de mission, doivent pouvoir offrir leur talent et la qualité de leurs compétences aux entreprises », a-t-il souligné.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %


23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été (…)
Lire la suite

La plateforme nationale de cessions et transmissions d’entreprises lancée ‎


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite

« Travel Smart with Lithium Batteries », la campagne mondiale de (…)


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), a lancé le 20 (…)
Lire la suite

L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
Lire la suite

Une nouvelle impulsion pour la digitalisation en Afrique de l’Ouest et (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de (…)
Lire la suite

Yango veut révolutionner la mobilité au Bénin (K. Soro)


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept mois après la relance de ses activités au Bénin, Yango veut (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
Lire la suite

Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat (…)
Lire la suite

Les API de l’UEMOA redéfinissent leurs priorités pour le travail décent


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation (…)
Lire la suite

Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Nouvelle baisse des prix à la consommation en octobre


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une (…)
Lire la suite

Le port de Cotonou gagne 100 places au classement mondial 2024


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. (…)
Lire la suite

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la (…)
Lire la suite

ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier (…)
Lire la suite

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin clôture octobre sous le signe du “Consommons local”


3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le dernier Afterwork 100 % local du mois d’octobre, organisé par la (…)
Lire la suite

Le trafic de fret aérien en hausse de 2,9 % en septembre


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Afriex collabore avec Visa pour faciliter les paiements transfrontaliers


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Afriex (www.Afriex.com), une plateforme fintech mondiale, a annoncé ce (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires