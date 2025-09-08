Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, célébrée chaque 8 septembre, Véronique Tognifodé, la Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, a lancé un appel à la nation béninoise. Elle a souligné l’importance de l’alphabétisation comme levier indispensable pour le développement durable et l’inclusion sociale.

« L’alphabétisation est un droit fondamental », a rappelé la ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle dans un discours prononcé le 7 septembre, en prélude à la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA).

Véronique Tognifodé a précisé que, face aux enjeux du 21e siècle, l’alphabétisation doit désormais aller au-delà des simples compétences en lecture et écriture. « Aujourd’hui, savoir lire et écrire va de pair avec l’utilisation des outils numériques : smartphones, Internet, services administratifs en ligne… »

Cette année, l’UNESCO met l’accent sur le thème « Promouvoir l’alphabétisation à l’ère numérique ». Un enjeu particulièrement pertinent pour le Bénin, où le fossé numérique menace d’exclure les plus vulnérables. « Ceux qui n’ont pas accès aux compétences numériques risquent d’être marginalisés », a averti la ministre.

Le Bénin a ainsi pris des mesures concrètes pour répondre à ces défis. Sous l’impulsion du président Patrice TALON, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser l’alphabétisation. Parmi les projets phares, la mise en ligne de la plateforme alpha.educmaster.bj et la création de bibliothèques numériques fixes et itinérantes pour encourager la lecture. La plateforme XANOO, dédiée à l’alphabétisation fonctionnelle et à la formation professionnelle, fait également partie des avancées notables.

La ministre a insisté sur l’importance de l’inclusion numérique, soulignant que les langues béninoises ont également leur place dans le monde digital, grâce à l’introduction progressive de certaines d’entre elles dans les moteurs de recherche.

« Nous ouvrons la voie à une alphabétisation inclusive et adaptée à notre époque », a affirmé Véronique Tognifodé, précisant que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation et d’Éducation des Adultes (SNAEA). Les programmes PAGEDA et Faire-Faire font partie des actions entreprises pour assurer un accès équitable à l’alphabétisation et à la formation professionnelle.

La ministre a rappelé que l’alphabétisation ne dépend pas uniquement du gouvernement. Véronique Tognifodé a appelé à un engagement collectif de tous les acteurs sociaux, économiques et communautaires. « C’est en conjuguant nos efforts que nous ferons reculer l’analphabétisme », a déclaré la ministre.

M. M.

8 septembre 2025 par ,