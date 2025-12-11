Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar

Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), a participé activement à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST 2025), qui s’est déroulé à Dakar, du 30 novembre au 6 décembre 2025.

C’est par une série d’activités artistiques et des contributions intellectuelles de haut niveau que le Bénin, sous la conduite de l’ADAC, a participé à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Durant 4 jours, les artistes Otis Newton, X-Time & GHIX ainsi que la Compagnie Ashakata, ont conquis un large public composé de délégations internationales, la diaspora béninoise et le public sénégalais. Ces différents acteurs ont animé avec succès, les scènes de la Maison de la Culture Douta Seck, du Centre Culturel Blaise Senghor et du Monument de la Renaissance africaine.

Ce festival a été également l’occasion pour le Bénin de valoriser son patrimoine et son avant-garde artistique via plusieurs expositions. Le pavillon national, érigé au Monument de la Renaissance africaine selon l’ADAC, a accueilli les délégations officielles et le public sénégalais.

Sur le plan intellectuel, William Codjo, directeur général de l’ADAC, a pris part à un panel haut niveau au Musée des civilisations noires. Il a contribué activement à cette occasion, aux débats prospectifs du secteur culturel ouest-africain.

