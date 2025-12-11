jeudi, 11 décembre 2025 -

ECOFEST 2025

Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar




Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), a participé activement à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST 2025), qui s’est déroulé à Dakar, du 30 novembre au 6 décembre 2025.

C’est par une série d’activités artistiques et des contributions intellectuelles de haut niveau que le Bénin, sous la conduite de l’ADAC, a participé à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Durant 4 jours, les artistes Otis Newton, X-Time & GHIX ainsi que la Compagnie Ashakata, ont conquis un large public composé de délégations internationales, la diaspora béninoise et le public sénégalais. Ces différents acteurs ont animé avec succès, les scènes de la Maison de la Culture Douta Seck, du Centre Culturel Blaise Senghor et du Monument de la Renaissance africaine.

Ce festival a été également l’occasion pour le Bénin de valoriser son patrimoine et son avant-garde artistique via plusieurs expositions. Le pavillon national, érigé au Monument de la Renaissance africaine selon l’ADAC, a accueilli les délégations officielles et le public sénégalais.
Sur le plan intellectuel, William Codjo, directeur général de l’ADAC, a pris part à un panel haut niveau au Musée des civilisations noires. Il a contribué activement à cette occasion, aux débats prospectifs du secteur culturel ouest-africain.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le FiMiKA, un festival au service de la création africaine et de la (…)


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Festival international de mode IKA (FiMiKA), s’est déroulé samedi 06 (…)
Lire la suite

Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
Lire la suite

Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme (…)
Lire la suite

Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Lire la suite

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Lire la suite

Des spectacles d’humour à Cotonou


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 5 au 6 décembre 2025, l’Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival démarre avec les masterclass


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition du Cotonou Comedy Festival a débuté ce lundi 1er (…)
Lire la suite

Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Choc des Légendes


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la cinquième fois depuis sa création, le festival Le Choc des (…)
Lire la suite

37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
Lire la suite

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
Lire la suite

Une IA pour préserver les langues nationales au Bénin


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a lancé, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou le projet « (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Le développement du tourisme mémoriel au Bénin séduit le Sénégal


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo à l’honneur aux Grammy 2026


2 novembre 2025 par Marc Mensah
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, plusieurs fois récompensée aux (…)
Lire la suite


