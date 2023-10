Le Bénin marque sa présence au Forum Création Africa à Paris

Le Bénin a pris part à la première édition du Forum Création Africa autour des industries culturelles et créatives du 6 au 8 octobre 2023 à Paris (France).

Encourager la création de passerelles créatives et le partage d’idées innovantes entre la France et les pays du continent africain. C’est l’objectif de la première édition du Forum Création Africa. Il s’agit d’un forum des industries culturelles et créatives d’Europe dédié à la création contemporaine africaine. Le Forum a été organisé dans la droite ligné du Nouveau sommet Afrique France (Montpellier, 2021) et préfigure la future maison des mondes africains. « Ce forum, on en a eu l’idée lors d’un déplacement au Bénin et au Cameroun (en juillet 2022 ndlr). Nous l’avons lancé à ce moment- là, en voyant l’énergie qu’il y avait. C’était un vrai défi », a déclaré le président Emmanuel Macron lors de son discours au forum Création Africa, le 6 octobre.

4 créateurs béninois ont représenté le Bénin à ce forum. Cornélia Glèlè, cinéaste béninoise, fondatrice d’Ecran Bénin ; Médard Djékété, champion de e-sport, jeux vidéos et réalité virtuelle ; Joël Hounsounou, bande dessinée, film d’animation et design graphique et Faissol Gnonlonfin, producteur et réalisateur béninois, dont le film FREDA a été présenté au festival de Cannes en 2021. La directrice de Sèmè City Claude Borna a également pris part au forum.

Au Forum Création Africa, le réalisateur et producteur béninois Faissol Gnonlonfin, a reçu le prestigieux prix ‘’séjour création" pour les séries TV. Il a reçu son prix des mains de la ministre française de la culture.

Création Africa est une initiative mise en œuvre par le ministère français de la Culture et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Elle vient renforcer les liens entre la France et l’Afrique.

A.A.A

9 octobre 2023 par