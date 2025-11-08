samedi, 8 novembre 2025 -

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Lutte contre le trafic de stupefiants à Sèmè-Podji

10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de l’Ouémé, appuyée par les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, a permis de démanteler, (…)  
Diplomatie

Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a représenté le Président Patrice Talon au Forum “Notre Futur Brésil–France” tenu le 5 novembre 2025 à (…)  
Délivrance de casiers judiciaires et quitus fiscaux

D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas encore au bout de ses peines en cette période marquée par le processus de l’organisation des (…)  
Guinée

Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a été distingué parmi les 100 personnalités qui font bouger la Guinée lors du Forum national des (…)  
Diplomatie

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, a représenté le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, au Forum “Notre Futur (…)  
Élections générales 2026/ Déclaration conjointe du MJL et du MEF

Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des Finances et de l’Economie dénoncent des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus (…)  
Sport

Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera au Maroc du 18 décembre au 21 janvier prochain. Peuvent-ils rééditer leur (…)  
Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
La SAA constate la préparation du Bénin pour la ICASA 2027


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin continue de marquer des points dans sa candidature pour (…)
Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Une présélection des tests Psychotechniques Air le 22 novembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À travers un communiqué en date du 4 novembre 2025, le Chef (…)
Entraînements conjoints entre marins béninois et français


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les marines nationales béninoise et française ont mené ces derniers (…)
Le Bénin fait du rire un levier de développement


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables (…)
"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par La Rédaction
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
04 Guichets uniques de protection sociale dotés de barques motorisées


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les (…)
Décès d’un candidat pour les communales 2026


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (…)
UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (…)
4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi (…)
Les établissements invités à s’inscrire pour participer au SNL


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du (…)
L’Ambassadeur du Maroc salue les progrès réalisés par son pays


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin, Doyen du Corps (…)
La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre (…)
Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique (…)
Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la (…)
145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Le dépôt des candidatures aux législatives prolongé au 19 novembre


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier (…)
« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération (…)
La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Un projet de loi portant code des forêts et de la faune au Bénin


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 5 novembre 2025, en (…)
