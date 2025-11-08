Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”

8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de l’Ouémé, appuyée par les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, a permis de démanteler, (…) Lire la suite
8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a représenté le Président Patrice Talon au Forum “Notre Futur Brésil–France” tenu le 5 novembre 2025 à (…) Lire la suite
Délivrance de casiers judiciaires et quitus fiscaux
7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a été distingué parmi les 100 personnalités qui font bouger la Guinée lors du Forum national des (…) Lire la suite
7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, a représenté le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, au Forum “Notre Futur (…) Lire la suite
Élections générales 2026/ Déclaration conjointe du MJL et du MEF
7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des Finances et de l’Economie dénoncent des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus (…) Lire la suite
7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera au Maroc du 18 décembre au 21 janvier prochain. Peuvent-ils rééditer leur (…) Lire la suite