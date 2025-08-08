samedi, 9 août 2025 -

763 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Bourse régionale

Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA




Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 jours, organisée le mercredi 6 août 2025, le Trésor public béninois a mobilisé la somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Le Bénin poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources à court terme. A travers une émission de Bons assimilable du trésor à 91 jours, le Trésor public a mobilisé la somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’UMOA. Cette émission obligataire arrive à échéance le 6 novembre 2025.

L’appel d’offres initial portait sur un montant de 30 milliards de francs CFA, avec un total de soumissions estimé à 64,967 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 216,56 %. Le montant finalement retenu est de 33 milliards, correspondant à un taux de couverture des soumissions retenues de 110 % et un taux d’absorption de 50,8 %. Le rendement moyen pondéré des titres s’est établi à 5,20 %, tandis que le taux marginal s’élève à 5,24 %.

Sur les 14 pays participants, le Bénin est en tête des souscripteurs avec 30,71 milliards FCFA dont 18,424 milliards ont été retenus. Arrive ensuite le Togo, avec 9,526 milliards FCFA retenus sur 15 milliards soumis. Le Sénégal, 3e pays s’est vu attribué 2 milliards FCFA sur les 10 milliards pour lesquels il a souscrit.
Membres de l’AES, le Mali et le Niger obtiennent chacun 1,525 milliard de francs CFA.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La PRMP d’Aplahoué suspendue


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs


4 août 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (…)
Lire la suite

Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la (…)
Lire la suite

Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint la Plateforme Internationale sur le Financement (…)


31 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Gouvernement du Bénin, représenté par le Ministère de l’Économie et (…)
Lire la suite

Deux nouveaux complexes hôteliers et balnéaires à Cotonou


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à accueillir deux complexes hôteliers d’envergure. Le (…)
Lire la suite

Voici ce que paieront les commerçants des marchés régionaux


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières ou mensuelles à payer dans les marchés (…)
Lire la suite

Les redevances dans les marchés Djougou, Parakou, Ahouangbo et Houndjro ‎


29 juillet 2025 par Marc Mensah
‎Les commerçants des marchés modernes de villes de Djougou, Parakou, (…)
Lire la suite

Voici les redevances journalières ou mensuelles dans 9 marchés urbains


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières et mensuelles appliquées dans neuf marchés (…)
Lire la suite

Une banque du Bénin sanctionnée par la Commission bancaire de l’UMOA


29 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Bancaire de l’UMOA a infligé une sanction disciplinaire (…)
Lire la suite

Une Zone économique pour renforcer les relations bénino-nigérianes


23 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a franchi une nouvelle étape dans sa (…)
Lire la suite

Le Bénin adopte un plan stratégique PME 2025-2030


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres du mercredi 23 juillet 2025 le Plan 2025-2029 (…)
Lire la suite

Les IMF renforcent leurs capacités en systèmes financiers numériques


22 juillet 2025 par Marc Mensah
Les Directeurs généraux, Présidents de Conseils d’Administration et (…)
Lire la suite

La pauvreté recule de 33,2 % à 31 % au Bénin en 2024


17 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Rapport sur les Perspectives Économiques du Bénin, 3è édition, a été (…)
Lire la suite

Les dirigeants des SFD s’outillent face au défi du changement juridique


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Réunis, mercredi 16 juillet 2025 à Cotonou, lors d’un atelier technique (…)
Lire la suite

Le Bénin se distingue dans le Rapport 2025 de la Banque mondiale


14 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin fait partie des pays les mieux notés selon le Rapport 2025 de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires