Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA

Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 jours, organisée le mercredi 6 août 2025, le Trésor public béninois a mobilisé la somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Le Bénin poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources à court terme. A travers une émission de Bons assimilable du trésor à 91 jours, le Trésor public a mobilisé la somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’UMOA. Cette émission obligataire arrive à échéance le 6 novembre 2025.

L’appel d’offres initial portait sur un montant de 30 milliards de francs CFA, avec un total de soumissions estimé à 64,967 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 216,56 %. Le montant finalement retenu est de 33 milliards, correspondant à un taux de couverture des soumissions retenues de 110 % et un taux d’absorption de 50,8 %. Le rendement moyen pondéré des titres s’est établi à 5,20 %, tandis que le taux marginal s’élève à 5,24 %.

Sur les 14 pays participants, le Bénin est en tête des souscripteurs avec 30,71 milliards FCFA dont 18,424 milliards ont été retenus. Arrive ensuite le Togo, avec 9,526 milliards FCFA retenus sur 15 milliards soumis. Le Sénégal, 3e pays s’est vu attribué 2 milliards FCFA sur les 10 milliards pour lesquels il a souscrit.

Membres de l’AES, le Mali et le Niger obtiennent chacun 1,525 milliard de francs CFA.

F. A. A.

8 août 2025 par ,