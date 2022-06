Le Bénin lève 20 milliards FCFA sur le marché financier

Au terme d’une émission simultanée d’« Obligations de Relance du Trésor » de maturité initiale 5 ans et 7 ans, le Bénin a levé, jeudi 23 juin 2022, une somme de vingt milliards (20.000.000.000) FCFA sur le marché financier de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Les investisseurs ont répondu à nouveau favorablement aux soumissions du Bénin sur le marché financier. A travers une émission simultanée dénommée « Obligations de Relance du Trésor » de maturité initiale 5 ans et 7 ans, le Bénin à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a mis en adjudication un montant de 20 milliards FCFA pour un montant global des soumissions de 30, 250 milliards de FCFA.

Pour ces 20 milliards récoltés, le taux de remboursement est de 5,1% pour la maturité 5 ans et la date d’échéance est le 10 juin 2027. La maturité 7 ans est couverte par un taux de 5,2% pour une échéance fixée au 4 février 2029.

M. M.

24 juin 2022 par ,