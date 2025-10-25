Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO

Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de l’agriculture pendant la période 2015-2024. Ces performances exceptionnelles, fruit des réformes structurelles et des investissements massifs engagés dans ce secteur sous le régime du chef de l’Etat Patrice TALON, hissent le pays au premier rang dans l’espace CEDEAO.

Le Bénin, leader de l’agriculture dans la zone CEDEAO. Les résultats de la 5e Revue biennale des sept (07) engagements pris par les Chefs d’État à Malabo pour la transformation accélérée de l’agriculture en Afrique, positionnent le pays au premier rang dans la sous-région ouest-africaine, et à la 5e place dans toute l’Afrique.

Selon les résultats de cette revue, le Bénin a obtenu un score de 7,15/10, la meilleure performance et le meilleur score en Afrique de l’Ouest au cours de la période 2015-2024. Ce résultat représente un progrès exceptionnel de +66% depuis 2015 (passant de 4,3 à 7,15 en 2024).

Pour y parvenir, les investissements dans le secteur agricole ont atteint 10,89% des dépenses générales de l’État en 2024, dépassant ainsi la cible de 10% fixée par l’Union Africaine (UA). Ce qui a permis d’obtenir des productions remarquables dans plusieurs filières, notamment le coton où le pays s’est affirmé comme le Premier producteur en Afrique avec une production de 638000 T en 2024. Ces performances exceptionnelles ont été également enregistrées dans plusieurs autres filières telles que le soja, le riz, le maïs, l’anacarde, l’ananas, poisson et viande.

Cette augmentation de la production dans ces filières agricoles est soutenue par une transformation industrielle portée par la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois en pleine expansion. Les capacités de transformation de cette zone économique spéciale sont estimées à 360000 T pour le soja, 185 000 T pour le cajou, et 40 000 T pour la fibre de coton.

Résultats remarquables dans certaines filières

– Coton : Premier producteur continental, avec une production de 638000 T en 2024, multipliée par 2,4 ;

– Soja : Une production de 652454 T en 2024, soit une multiplication par 4,2 depuis 2015 ;

– Riz : 525000 T en 2022, la production a été multipliée par 2,6 ;

– Maïs : 02 millions de tonnes en 2024, contre 1,3 millions en 2015 ;

– Anacarde (Noix de Cajou) : 213000 T en 2024, soit une multiplication par 2,3 ;

– Ananas : 483539 T en 2024, une augmentation de 98% ;

– Poisson et Viande : 229000 T en 2024 (augmentation de 75%), tandis que celle de viande est de 225000 T en 2024 (augmentation de 99%).

F. A. A.

