Le Bénin, lauréat du prix Kofi Annan

Le prix Kofi Annan pour la sécurité a été décerné au Bénin dans la catégorie « système de gestion fiable des accidents de la voie publique ». C’est à la 2ème édition du Prix organisée les 25 et 26 septembre à Marrakech, sous le thème “Les transformations numériques et les innovations pour des routes plus sûres ».

Le Bénin, à travers le ministère du Cadre de vie et des transports, chargé du développement Durable, a reçu l’édition 2023 du Prix Kofi Annan pour la sécurité dans la dans la catégorie « système de gestion fiable des accidents de la voie publique ». Lors de la cérémonie déroulée organisée les 25 et 26 septembre à Marrakech, le Bénin a été représenté par le Conseiller technique du ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, Nabyl Abdoulaye et le directeur du Centre National de Sécurité Routière (CNSR), Aubin Adoukonou.

La mise en place d’une base de données fiables de gestion des accidents de la voie publique constitue l’un des critères de la sélection du Bénin.

Selon le Dg du CNSR, le Bénin s’est engagé dans la réduction des risques de mortalité routière. Ce qui explique les progrès réalisés depuis ces cinq dernières années. Entre autres actions, il s’agit de la réhabilitation du réseau routier et la construction en cours de routes de types intelligents, la ratification des conventions de Vienne sur la signalisation et la circulation routière…

Le prix Kofi Annan du nom de l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, récompense les parties prenantes (gouvernements, secteur privé, société civile, organisations) ainsi que les individus qui ont apporté une contribution marquante à la sécurité routière en Afrique.

Lors de l’édition 2023 déroulée sous le thème “Les transformations numériques et les innovations pour des routes plus sûres », la Côte d’Ivoire a été distinguée dans la catégorie ‘’Innovation’’. L’Ethiopie a reçu le Prix dans la catégorie “Communication et Sensibilisation”.

Le prix d’honneur de la sécurité routière a été attribué au Royaume Maroc.

Le Cameroun est également lauréat du Prix Kofi Annan pour la sécurité routière.

Le Royaume d’Eswatini a remporté le Prix de la catégorie “Management de la sécurité routière’’

2 octobre 2023