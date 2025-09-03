Le Bénin lance un programme contre les mariages d’enfants

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un Programme national de lutte contre le mariage d’enfants. Le programme vise, selon le conseil des ministres de ce 03 septembre 2025, à renforcer la protection des filles et adolescentes exposées à cette pratique.

« Le mariage précoce constitue une menace réelle pour l’avenir des jeunes filles et des adolescentes, avec des conséquences multiformes », souligne la décision du Conseil des ministres.

Malgré les efforts déjà engagés, « cette déviance persiste ici et là ». Le gouvernement estime qu’il « urge de protéger davantage les enfants » face aux risques de mariages et de grossesses précoces.

Le programme vise une réduction du mariage d’enfants de 33 % en 2019 à 15 % en 2029, soit une baisse de 18 points sur les quatre prochaines années.

Pour atteindre cet objectif, le dispositif national sera renforcé, avec des mesures de protection, de prise en charge et de mobilisation des communautés, familles et enfants.

M. M.

3 septembre 2025 par ,