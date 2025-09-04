Le Bénin lance son Cadre de financement vert

Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel de son Cadre de financement vert, un dispositif conforme aux standards internationaux, destiné à mobiliser des capitaux en faveur du climat et du développement durable.

Le Cadre de financement vert du Bénin a été conçu pour orienter les financements vers dix catégories de projets éligibles, dont les énergies renouvelables, les transports propres, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques et la conservation de la biodiversité.

La mise en œuvre est confiée à un Comité de pilotage des instruments verts, présidé par le ministère de l’Économie et des Finances et appuyé par une cellule technique d’évaluation. L’objectif affiché est clair : garantir l’additionnalité des financements et maximiser leur impact climatique.

Le cadre s’aligne sur les Green Bond Principles 2025 de l’ICMA, ainsi que sur les Green Loan Principles 2025 de la Loan Market Association (LMA), de la Loan Syndication and Trading Association (LSTA) et de l’Asian Pacific Loan Market Association (APLMA).

Une évaluation « excellente »

L’agence Sustainable Fitch a émis une opinion indépendante de deuxième partie, concluant à un niveau « Bon » avec quatre piliers sur cinq jugés « Excellents ». Une reconnaissance qui conforte la crédibilité du Bénin auprès des investisseurs internationaux.

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a salué cette avancée : « Le Cadre de Financement Vert reflète notre volonté d’intégrer les priorités climatiques et de développement dans l’ensemble des politiques de financement public. En nous alignant sur les plus hauts standards internationaux, nous voulons attirer les investisseurs mondiaux désireux de participer à la transition verte de l’Afrique ».

Une continuité dans l’innovation

Cette initiative prolonge la dynamique lancée depuis plusieurs années par le Bénin en matière de finance durable. Après le cadre obligataire ODD lancé en 2021 et la Table ronde sur le financement climatique coorganisée en 2024 avec la Banque mondiale et le FMI, le pays confirme son rôle de précurseur en Afrique.

Le communiqué rappelle que, bien que le Bénin émette en moyenne moins de gaz à effet de serre que d’autres pays d’Afrique subsaharienne, il reste exposé aux risques climatiques. Le cadre contribuera à mettre en œuvre la Contribution déterminée au niveau national (CDN), qui vise une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Avec ce nouvel outil, le Bénin consolide sa position de pionnier dans la finance verte et entend allier résilience climatique et croissance durable.

