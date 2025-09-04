samedi, 6 septembre 2025 -

548 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Résilience climatique

Le Bénin lance son Cadre de financement vert




Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel de son Cadre de financement vert, un dispositif conforme aux standards internationaux, destiné à mobiliser des capitaux en faveur du climat et du développement durable.

Le Cadre de financement vert du Bénin a été conçu pour orienter les financements vers dix catégories de projets éligibles, dont les énergies renouvelables, les transports propres, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques et la conservation de la biodiversité.

La mise en œuvre est confiée à un Comité de pilotage des instruments verts, présidé par le ministère de l’Économie et des Finances et appuyé par une cellule technique d’évaluation. L’objectif affiché est clair : garantir l’additionnalité des financements et maximiser leur impact climatique.

Le cadre s’aligne sur les Green Bond Principles 2025 de l’ICMA, ainsi que sur les Green Loan Principles 2025 de la Loan Market Association (LMA), de la Loan Syndication and Trading Association (LSTA) et de l’Asian Pacific Loan Market Association (APLMA).

Une évaluation « excellente »

L’agence Sustainable Fitch a émis une opinion indépendante de deuxième partie, concluant à un niveau « Bon » avec quatre piliers sur cinq jugés « Excellents ». Une reconnaissance qui conforte la crédibilité du Bénin auprès des investisseurs internationaux.

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a salué cette avancée : « Le Cadre de Financement Vert reflète notre volonté d’intégrer les priorités climatiques et de développement dans l’ensemble des politiques de financement public. En nous alignant sur les plus hauts standards internationaux, nous voulons attirer les investisseurs mondiaux désireux de participer à la transition verte de l’Afrique ».

Une continuité dans l’innovation

Cette initiative prolonge la dynamique lancée depuis plusieurs années par le Bénin en matière de finance durable. Après le cadre obligataire ODD lancé en 2021 et la Table ronde sur le financement climatique coorganisée en 2024 avec la Banque mondiale et le FMI, le pays confirme son rôle de précurseur en Afrique.

Le communiqué rappelle que, bien que le Bénin émette en moyenne moins de gaz à effet de serre que d’autres pays d’Afrique subsaharienne, il reste exposé aux risques climatiques. Le cadre contribuera à mettre en œuvre la Contribution déterminée au niveau national (CDN), qui vise une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Avec ce nouvel outil, le Bénin consolide sa position de pionnier dans la finance verte et entend allier résilience climatique et croissance durable.

LIRE LE COMMUNIQUE

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La circulation restreinte au poids lourds dès 2026


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans (…)
Lire la suite

L’axe en chantier Godomey magasin-Adjaha fermé le 30 août


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), (…)
Lire la suite

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques


20 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement (…)
Lire la suite

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, (…)
Lire la suite

638 habitations affectées, des mesures sociales prévues


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement poursuit son projet d’assainissement du littoral de (…)
Lire la suite

157 chantiers suspendus pour constructions illégales


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La brigade spéciale mise en place par le Ministère du cadre de vie a (…)
Lire la suite

Nouvelle stratégie 2025-2030 pour les énergies renouvelables au Bénin


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint le réseau mondial anti-corruption de l’ONU


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a validé, ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 115 agents des Eaux, forêts et chasse annoncé


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un recrutement de fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse est (…)
Lire la suite

La SOBEBRA met en terre des plants dans la forêt classée de Sèmè-Podji


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les équipes de la Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (…)
Lire la suite

Un nouveau projet de loi sur l’environnement transmis à l’Assemblée


2 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a transmis à l’Assemblée nationale un projet (…)
Lire la suite

Grand-Popo : Ça défèque sans vergogne sur la plage


2 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les nombreux efforts que consent le gouvernement pour faire de la cité (…)
Lire la suite

AFL mobilise les acteurs pour pérenniser les acquis du projet MADE


26 juin 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah a (…)
Lire la suite

Bénin Cashew lance sa Journée verte pour un développement industriel (…)


22 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entreprise Bénin Cashew, spécialisée dans la transformation de noix (…)
Lire la suite

Faire d’Abomey-Calavi un modèle de salubrité et d’engagement écologique


22 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après Ouidah et Cotonou, Abomey-Calavi est la 3e ville du Bénin qui (…)
Lire la suite

La CCI Bénin mobilise les PME autour des enjeux environnementaux


16 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) à travers le (…)
Lire la suite

Plus de 1600 hectares d’arbres fruitiers prévus au Bénin


14 juin 2025 par Marc Mensah
La campagne nationale de plantation de mangues et d’agrumes a repris. (…)
Lire la suite

Un nouveau quartier résidentiel de 576 logements à Cadjèhoun


11 juin 2025 par Marc Mensah
Le Camp Guézo, ancien camp militaire, se transforme. Sur le site à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires