Le Bénin lance les préparatifs au Hadj 2023 mercredi prochain

Pilier de l’islam, le pèlerinage à la Mecque est obligatoire pour les fidèles musulmans en santé et ayant une capacité financière. En prélude au Hadj 2023 prévu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2022 (date susceptible de modification) en Arabie Saoudite, le gouvernement béninois a invité les responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d’assistance aux pèlerins à la cérémonie de lancement de l’édition 2023.

Le cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération a invité les responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d’assistance aux pèlerins à la Mecque à la cérémonie de lancement de l’édition 2023 du Hadj qui se tiendra dans la salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le mercredi 15 mars 2023 à 15 heures.

Les informations utiles relatives au tarif à payer par pèlerin et aux dispositions prises par le gouvernement béninois pour le bon déroulement du pèlerinage seront communiquées aux responsables des sociétés agréées lors de la cérémonie.

Le Hadj 2023 est prévu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2022 (date susceptible de modification) en Arabie Saoudite.

