Le Bénin lance l’obtention de l’acte de naissance dès l’hôpital

Le Bénin modernise son système d’état civil. Ce mercredi 20 août 2025, le gouvernement a lancé à travers l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), la phase pilote du Guichet unique d’enregistrement et de déclaration des naissances. Ce dispositif lancé permet aux parents de déclarer la naissance de leur enfant directement depuis l’hôpital.

Fini les allers-retours vers la mairie pour obtenir l’acte de naissance de son enfant ! « Cette démarche, bien que conforme au cadre légal, constituait un fardeau pour de nombreux parents, parfois au détriment du droit fondamental de l’enfant à l’identité », a souligné Aristide Adjinacou, Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), au lancement du Guichet unique d’enregistrement et de déclaration des naissances. C’est ce mercredi 20 août 2025 au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant (CHU-MEL) de Cotonou.

Avec le nouveau Guichet unique, l’ensemble du processus est désormais centralisé au sein même de la formation sanitaire où l’enfant naît.

Dès l’accouchement, les informations de l’enfant sont recueillies et transmises au Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Si toutes les données sont disponibles, le Numéro Personnel d’Identification (NPI) de l’enfant est automatiquement généré et envoyé par SMS aux parents.

« Ceux-ci (les parents, NDLR) pourront ensuite, en ligne ou en présentiel, obtenir l’acte de naissance de l’enfant et le Certificat personnel du Numéro d’identification », explique le DG de l’ANIP.

« Le processus est simplifié, les délais sont réduits, et l’acte de naissance pourra être délivré dans des conditions optimales », précise Aristide Adjinacou.

Accompagnement dès la grossesse

Ce nouveau système commence dès les consultations prénatales. « Dès les premières consultations prénatales, la sage-femme est appelée à demander aux femmes en consultation si elles disposent d’un Numéro Personnel d’Identification. Si ce n’est pas le cas, elles sont orientées ici pour leur enrôlement », détaille le DG de l’ANIP.

Sur place, plusieurs agents de l’ANIP sont mobilisés : un pour l’enrôlement des personnes non inscrites, un autre pour la mise à jour des données personnelles (photo, résidence, numéro de téléphone), deux agents chargés de l’enregistrement des naissances.

Un déploiement progressif à l’échelle nationale

Lorsque la naissance est déclarée, la sage-femme remplit un formulaire papier en trois exemplaires : un conservé par l’hôpital, un transmis à la mairie via l’ANIP, un remis aux parents.

Les parents sont ensuite invités à se rendre au guichet ANIP implanté dans le centre de santé pour compléter les informations de l’enfant.

Après le CHU-MEL, huit autres centres hospitaliers à forte natalité entreront dans la phase pilote dès le lundi 25 août 2025. Cette phase durera six mois. Au terme de cette période, le Guichet unique sera progressivement généralisé à toutes les formations sanitaires du Bénin.

« Les objectifs que nous poursuivons sont clairs : assurer l’enregistrement de toutes les naissances dans les délais légaux, rapprocher le service public des citoyens, faciliter l’obtention du NPI, et enrôler les parents non encore inscrits », insiste le DG de l’ANIP.

Marc MENSAH

20 août 2025