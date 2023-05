Le Bénin invité au 6eme Sommet Annuel African des mines

La 6ème conférence Mining On Top Africa (MOTA), qui se déroulera du 12 et 13 juillet 2023, à l’hôtel Westin Paris – Vendôme, au sein de la capitale française, réunira de nombreux acteurs clefs du secteur minier en Afrique. Cet événement stratégique permettra aux dirigeants européens de rencontrer les sociétés d’exploration minière basées en Afrique, dans le but de favoriser les partenariats miniers sur le continent. La plupart des grands pays africains attractifs en matière d’investissements miniers ont confirmé leur présence, notamment la République démocratique du Congo, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Zambie ainsi que la Côte d’Ivoire et la Guinée, deux pays qui verront une session consacrée à présenter les ressources minérales abondantes dont ils disposent ainsi que les dernières évolutions en matière de pratiques minières durables.

Avec plus de 50 organisations représentées cette année, le MOTA est le lieu de rencontre idéal pour les responsables gouvernementaux qui cherchent à attirer des investissements dans leur pays, les grandes compagnies minières à la recherche de nouveaux projets et les sociétés d’exploration qui cherchent à lever des capitaux. Cet événement verra la participation de nombreux ministres, notamment Samou Seidou Adambi, ministre de l’Eau et des mines du Bénin, Ousseini Hadizatou Yacouba, ministre des Mines de la République du Niger et Oumar Sarr, ministre des Mines et de la géologie du Sénégal.

Des participants de divers horizons (sociétés minières et d’exploration, investisseurs, etc.) se joindront aux dirigeants gouvernementaux pour réfléchir à « L’exploitation minière de demain » dans un contexte de hausse de la demande de minéraux essentiels à l’économie mondiale et de nécessité de stimuler les investissements miniers afin d’assurer un développement durable. Le MOTA est une occasion unique de découvrir la vision et les projets des acteurs clés, notamment les nouvelles politiques, les projets menés à bien avec succès et les initiatives visant à stimuler les investissements dans l’exploitation minière africaine.

Parmi les sessions prévues lors de la conférence, une table ronde portera sur les ambitions du continent africain dans le secteur minier et abordera les perspectives, les défis et les opportunités. Cette session bénéficiera de la participation de dirigeants du secteur qui aborderont la mise en place des chaînes d’approvisionnement en minéraux, la promotion de la valeur ajoutée locale, l’exploration de sources d’énergie alternatives et rentables et la manière d’attirer les investisseurs dans un contexte politique incertain. Les intervenants échangeront sur la demande croissante de capitaux pour le secteur minier en Afrique et les possibilités en matière d’investissement et de financement, ainsi que sur les réformes nécessaires afin d’attirer les financements nécessaires. L’avenir du partenariat minier entre l’Europe et l’Afrique sera également à l’ordre du jour lors d’une session au cours de laquelle les acteurs des deux continents définiront les priorités pour sécuriser l’approvisionnement en produits de base, attirer les investissements étrangers et favoriser les partenariats en lien avec la formation, la technologie et l’innovation. La conférence prévoit des tables rondes, des études de cas et des opportunités de rencontres et échanges informels.

Les autres conférenciers, dont la présence pour débattre de ces questions lors du MOTA est confirmée, sont :

– Stephen G. ROMAN, fondateur et PDG, Global Atomic Corporation

– Hilaire ELENGA, directeur général, Centre de recherches géologiques et minières, République du Congo

– Anass JOUNDY, directeur pour les ressources naturelles de la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée, BERD, Royaume-Uni

– Susannah MCLAREN, directrice de l’approvisionnement responsable et durable, Cobalt Institute

– Gerald MWILA, directeur de la Commission géologique du ministère des mines et du développement minier, Zambie

– Marc-Antoine EYL-MAZZEGA, directeur, Centre Énergie & Climat, Institut Français des Relations Internationales

– Nicolas LECONTE, Rédacteur minerais stratégiques et transition énergétique, Direction de la diplomatie économique, ministère de l’Europe et des affaires étrangères

– Sodhie B. NAICKER, directeur général, DMT Kai Batla

– Pierre-Samuel GUEDJ, PDG, Affectio Mutandi

Daniel STAPPER, directeur Mines to Market, Pact International, États-Unis

– Salimatou DIALLO, directrice générale & fondatrice, ADNA

– Rachel Brass, directrice des liens commerciaux, Projet Zahabu Safi (or propre) de l’USAID, Levin Sources

Les experts du secteur partageront leur point de vue avec les participants sur les nouvelles opportunités et les solutions permettant d’assurer le développement durable du secteur minier.

Cet événement bénéficie du soutien de nombreux sponsors : Global Atomic Corporation (société internationale de développement de l’uranium), DMT Kai Batla (groupe international d’ingénierie et de conseil) et ADNA Law (cabinet d’avocats africain indépendant).

