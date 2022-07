Le Bénin inaugure une centrale solaire photovoltaïque de 25 Mwc

La centrale solaire photovoltaïque du Bénin, la première dans la sous-région, a été inaugurée ce mardi 19 juillet 2022 à Illoulofin, une localité de l’arrondissement d’Issaba, commune de Pobè.





Le Bénin dispose depuis ce mardi de sa première centrale photovoltaïque. L’infrastructure est implantée sur un domaine de 26 hectares. Sa réalisation relève de l’ambition du gouvernement à développer les énergies renouvelables dans le pays.

D’un coût total de 14 milliards 280 millions FCFA, la centrale solaire photovoltaïque de Illolofin est cofinancée par l’Union européenne (UE), l’Agence française de développement (AFD) et de la Société béninoise de production de l’électricité (SBPE).

Selon le directeur général de la SBPE, la centrale d’Illoulofin est équipée de panneaux photovoltaïques de dernière génération et à haut rendement. Les études préalables à la réalisation du projet, et le sérieux des acteurs impliqués dans sa construction, sont des atouts qui rassurent aujourd’hui sur le résultat obtenu, a souligné Émeric Tokoufagba. L’ambition du gouvernement poursuit-il, est d’atteindre d’ici 2026 une production d’électricité à base de sources renouvelables d’au moins 150 Mwc.

La centrale d’Illoulofin aura un impact significatif sur l’approvisionnement énergétique régulier du Bénin, s’est réjouie l’ambassadrice déléguée de l’Union européenne. Sylvia Hartleif a rassuré de l’engagement de la coopération européenne aux côtés du Bénin dans le secteur de l’énergie. « Notre engagement commun dans le secteur de l’énergie a déjà fixé l’objectif de doubler la capacité de la centrale Defissol à 50 Mwc », a-t-elle confié. A l’en croire, cet engagement va au-delà de l’objectif, sur plusieurs autres axes d’intervention afin de saisir les opportunités de la transition verte.

« Avec cette centrale solaire de 25 Mwc, le système d’information de la SBEE est modernisé », a fait savoir le ministre de l’énergie. Selon Dona Jean-Claude Houssou, depuis avril 2016, le pays a décidé de changer de paradigme. A cet effet, une part importante a été accordée au développement des énergies renouvelables dans les Programmes d’action du gouvernement (PAG1 et PAG 2).

« Représentant actuellement 2% de notre mix énergétique, notre ambition est de la porter à 30% à l’horizon 2026, puis à 40% en 2030. L’ambition est noble et avec la centrale d’Illoulofin, je puis certifier que nous sommes sur la bonne voie, la voie de l’espérance, la voie du bonheur retrouvé pour les populations››, a rassuré le ministre de l’énergie.

