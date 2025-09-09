Que faire en cas de difficulté lors du paiement de facture d’enlèvement d’ordures ?

Artères asphaltées en milieu urbain au Bénin Les véhicules à bras interdite de circulation

9 septembre 2025 par ,

Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (pousses-pousses, charrettes et autres engins similaires) sur les grandes artères et les trottoirs des (…)

Lire la suite Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (pousses-pousses, charrettes et autres engins similaires) sur les grandes artères et les trottoirs des (…)

Commerce extérieur en 2025 Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois

9 septembre 2025 par ,

Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les dernières statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (…)

Lire la suite Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les dernières statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (…)

Présidentielle 2026 au Bénin 156 formulaires de parrainage délivrés par la CENA

9 septembre 2025 par ,

À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus ont déjà retiré leur formulaire de parrainage auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)

Lire la suite À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus ont déjà retiré leur formulaire de parrainage auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)

Trafic illicite dans l’Ouémé 511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji

9 septembre 2025 par ,

La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une opération nocturne aux abords de la plage de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Les trafiquants (…)

Lire la suite La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une opération nocturne aux abords de la plage de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Les trafiquants (…)

Sécurité dans le Zou Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV

9 septembre 2025 par ,

Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou. Suspecté de se livrer à des activités de (…)

Lire la suite Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou. Suspecté de se livrer à des activités de (…)

Black Travel Summit 2025 Le Bénin sera à l’honneur au Brésil

9 septembre 2025 par ,

Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, un rendez-vous mondial des acteurs du tourisme afro-descendant. La présence du Bénin au Black (…)

Lire la suite Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, un rendez-vous mondial des acteurs du tourisme afro-descendant. La présence du Bénin au Black (…)