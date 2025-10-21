Le Bénin gagne une place au Classement FIFA

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a publié, vendredi 17 octobre 2025, le classement des nations de football au mois d’Octobre 2025.

Au classement FIFA, Les Guépards gagnent une place au niveau mondial. Ils passent de la 93e à la 92e position.

Ce résultat intervient après une victoire contre le Rwanda (1-0) et une lourde défaite face au Nigeria (4-0), lors des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Sur le continent africain, le Bénin conserve sa 20e place.

Le Maroc toujours numéro un en Afrique

Au sommet du football africain, le Maroc reste leader. Les Lions de l’Atlas sont 12es au classement mondial, malgré un recul d’une place. Derrière eux, le Sénégal conserve sa 18e place mondiale.

L’Égypte fait un bond notable. Les Pharaons gagnent trois places pour atteindre la 32e position mondiale. Même progression pour l’Algérie (35e) et la Tunisie (43e). Le Nigeria grimpe de quatre rangs et pointe à la 41e place. La Côte d’Ivoire (42e) et le Mali (53e) progressent aussi.

En revanche, le Cameroun recule de deux places (54e). L’Afrique du Sud subit la plus forte chute du top 10 africain. Les Bafana Bafana perdent quatre rangs et se retrouvent 59e.

L’Espagne prend la tête au niveau mondial

Sur la scène mondiale, l’Espagne prend le contrôle du classement. La Roja devance l’Argentine, désormais deuxième.

La France glisse à la troisième position.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo suit en cinquième place.

Le Brésil occupe la 7e position mondiale.

Le prochain classement FIFA sera dévoilé le 21 novembre prochain.

M. M.

21 octobre 2025