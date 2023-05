Le Bénin gagne 9 places au classement RSF 2023

L’édition 2023 du Classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoires, a été publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 03 mai 2023.

112è rang avec un score global de 52,44 en 2023. C’est la position du Bénin dans le classement RSF (Reporters Sans Frontières) en matière de liberté de la presse.

121è avec un score de 48,39 en 2022, le Bénin a fait une progression de 9 points en 2023 (112è) au Classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoires.

« Une situation assez reluisante » globalement parce qu’il n’y a « pas de journalistes qui soient privés de leur liberté » au Bénin, selon Zakiath Latoundji, présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB).

« Quand il reste à faire, rien n’est encore fait. (...) Il y a encore certaines luttes à mener mais au regard de la situation actuelle, on peut se réjouir de ce que nos différents efforts ont payé », a nuancé la présidente de l’UMPB sur BIP Radio.

Situation en général…

« Même si l’Afrique enregistre quelques hausses notables, comme celle du Botswana (65e) qui gagne 30 places, l’exercice du journalisme est globalement devenu plus difficile sur le continent où la situation est désormais qualifiée de “difficile” dans près de 40 % des pays (contre 33 % en 2022). C’est le cas notamment au Burkina Faso (58e), où des chaînes internationales ont été suspendues et des journalistes expulsés et plus généralement de la région du Sahel, qui est en train de devenir une “zone de non-information”. Le continent a été aussi endeuillé par plusieurs assassinats de journalistes, dont celui, récemment, de Martinez Zongo au Cameroun (138e). En Érythrée (174e), la presse reste soumise à l’arbitraire absolu du président Issaias Afeworki ».

RSF souligne que « la désinformation ne cesse de prendre de l’ampleur en Afrique subsaharienne ».

Au niveau mondial, la situation est “très grave” dans 31 pays, “difficile” dans 42 et “problématique” dans 55, alors qu’elle est “bonne” ou “plutôt bonne” dans 52 pays. Autrement dit, les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10, a indiqué le rapport RSF sur la liberté de la presse en 2023.

Les trois meilleurs au Classement mondial en matière de la liberté de la presse sont la Norvège qui conserve sa première place pour la 7e année consécutive ; l’Irlande (2e ; +4), avant le Danemark (3e ; -1).

Le trio de fin est composé exclusivement de pays asiatiques : le Vietnam (178e), qui a parachevé sa chasse aux reporters et aux commentateurs indépendants ; la Chine (179e ; -4), plus grande prison pour les journalistes au monde et l’une des principales puissances exportatrices de contenus de propagande ; et, sans grande surprise, la Corée du Nord (180e).

