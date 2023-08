Le Bénin finit en apothéose

Le Bénin a conclu l’édition 2023 de la Nantes International Handball Cup sur une belle note. Lors du match comptant pour la 7e et 8e place de la compétition, Jean Houngbelagnon et son équipe ont brillamment dominé le Chartres HBC sur un score de 32-24.

Que retenir du parcours de l’équipe béninoise de handball au cours de l’édition 2023 de la Nantes International Handball Cup ? La compétition a démarré samedi 26 août dernier. Après leur première rencontre à la prestigieuse H Arena contre le CJ Bouguenais (32-12) dans le cadre de la phase de groupes, les Guépardeaux ont subi une défaite face à l’Aunis HB avec un score de 24-25. Le dernier match de groupe les a opposé au Pays du Mans. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite de 26-32.

Avec deux défaites, Lafia Hacque et ses coéquipiers ont bénéficié du soutien chaleureux de la foule, ce qui a contribué à stimuler leur performance sur le terrain. Et finalement au cours du match comptant pour la 7e et 8e place de la compétition, l’équipe béninoise s’est offerte le Chartres HBC sur un score de 32-24.

J.S

29 août 2023 par ,