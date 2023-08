Le Bénin finit 4e au football

Un bus de transport en commun et un taxi sont entrés en collision dans l’après-midi de ce samedi 05 août 2023 à Kofoïssa, une localité de la commune de Kandi. Le bilan (...)

Le Japon continue sur sa lancée dans cette Coupe du Monde féminine après une phase de poule plus que réussie. Affrontant la Norvège dans le compte du deuxième (...)

Coopération économique

5 août 2023 par ,

Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin composée de Arnauld Akakpo et Casimir Migan, respectivement Président et Premier-vice Président ont été (...)