Le Bénin fait ses premiers pas à l’Olympiade mondiale d’IA

Le Bénin a participé, pour la première fois, à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle (IOAI). L’édition 2025 s’est tenue du 2 au 9 août à Pékin (Chine).

Quatre jeunes talents béninois ont porté haut les couleurs nationales à la deuxième édition à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle (IOAI).

À Pékin, la compétition s’est déroulée du 2 au 9 août 2025 dans l’enceinte prestigieuse de la Beijing National Day School.

L’édition 2025 de l’IOAI a rassemblé 300 élèves de 61 pays. Deux épreuves majeures au programme : une phase théorique sur les fondements de l’IA, et une phase pratique orientée vers les applications concrètes. Cette année, le défi portait sur l’intelligence incarnée et la robotique.

Seuls 16 pays sont repartis avec des médailles.

Avec cette première participation, le Bénin confirme son ambition de devenir un hub technologique en Afrique de l’Ouest. Une vision portée notamment par Sèmè City, cité de l’innovation en plein essor.

Les représentants du Bénin ont été choisis parmi plus de 700 candidats issus de tout le territoire.

La préparation de l’équipe a été soutenue par le gouvernement, via trois ministères clés : le Numérique, l’Enseignement supérieur et l’Enseignement secondaire. Le tout, coordonné par l’Agence de Développement de Sèmè City.

Fin juillet, les six finalistes présélectionnés avaient reçu leurs ordinateurs et kits de connexion pour se préparer dans les meilleures conditions avant de s’envoler pour la Chine.

M. M.

22 août 2025 par ,