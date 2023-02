Pas de vainqueur entre les Ecureuils juniors du Bénin et le Congo ce mercredi 15 février.

Les U20 béninois disputaient leur dernier match de préparation face aux congolais pour un dernier test avant le coup d’envoi de la CAN U20 Egypte 2023.

Le match amical s’est soldé sur le score de 0-0.

La CAN démarre le 19 février prochain. Les Ecureuils juniors sont logés dans le Groupe C.

J.S

16 février 2023