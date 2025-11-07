Le Bénin fait du rire un levier de développement

Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables rondes, soirées de gala, et un Village du Rire où se mêleront animations et spectacles de rue. C’est dans le cadre de la 1ère édition de Cotonou Comedy Festival organisé par le gouvernement du Bénin en partenariat avec le groupe Montreux Comedy.

« Rire ensemble, c’est déjà bâtir ensemble ». C’est sur ces mots empreints d’espoir que Gwladys Gandaho, Directrice adjointe de cabinet du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a clos la conférence de presse consacrée au lancement du Cotonou Comedy Festival, jeudi 6 novembre 2025, au siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC).

Prévue du 1er au 6 décembre 2025, cette première édition de Cotonou Comedy Festival s’annonce comme un tournant majeur pour la scène culturelle béninoise. « Ce festival, que nous portons avec passion et ambition, n’est pas un événement ordinaire dans le calendrier culturel béninois. C’est un acte fondateur, un moment charnière qui conforte la place du Bénin dans le cercle des grandes capitales culturelles du continent. Le Cotonou Comedy Festival est d’abord une célébration du rire, cette vibration universelle qui unit les peuples au-delà des frontières, des langues et des différences. C’est aussi une célébration du génie africain et du talent béninois », a indiqué la DAC.

Né d’une convention signée le 8 avril 2025 entre le Gouvernement du Bénin (via l’Agence de Développement des Arts et de la Culture) et le Groupe Jokenation, organisateur du prestigieux Montreux Comedy Festival, le projet symbolise une coopération internationale. Cotonou rejoint le « réseau mondial des grandes scènes du rire » par ce partenariat qui associe l’expertise internationale à l’énergie créative du Bénin.

Cotonou Comedy Festival mettra en lumière des humoristes venus du Sénégal, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, RDC, France, Belgique, Canada et Suisse, aux côtés de talents béninois émergents. « Cotonou sera ainsi, pendant une semaine, le carrefour mondial du rire. Pendant six jours, la ville vibrera au rythme d’une programmation variée et ouverte à tous, à travers des Masterclass, des tables rondes, des soirées de gala thématiques, et un "Village du Rire", lieu de convivialité et de partage, avec des animations gratuites et des spectacles de rue », a ajouté la représentante du ministre Jean-Michel Abimbola.

Montreux et le Bénin : un partenariat pour l’avenir

Présent à la conférence, Grégoire Furrer, fondateur du Montreux Comedy Festival et président du groupe Montreux Comedy a détaillé les ambitions stratégiques de cette première édition. Le Festival ambitionne de : « installer la marque Cotonou Comedy Festival, faire du Bénin la référence de l’humour en Afrique, donner envie aux professionnels et aux fans du monde entier de venir découvrir l’humour africain à Cotonou ».

Pour y parvenir, il mise sur une production de qualité, un financement durable, et l’émergence de nouvelles ressources béninoises capables de porter le projet à long terme.

Pour William Codjo, Directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), l’humour n’est plus seulement un art, mais une industrie en devenir. « Même l’improvisation ne s’improvise pas, elle se conçoit », a-t-il déclaré, annonçant la création d’une académie de formation pour humoristes et le développement de métiers techniques du spectacle à travers un programme de transfert de compétences.

Le DG de l’ADAC a rappelé que « le Bénin veut sa part du gâteau international » et que ce festival n’est qu’une étape d’une stratégie plus large pour structurer l’économie créative nationale. « L’humour fait penser tout en finesse », a-t-il ajouté, citant Rabelais et Victor Hugo pour souligner la portée du rire.

La billetterie est ouverte en ligne pour le Festival.

M. M.

7 novembre 2025 par ,