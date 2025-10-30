jeudi, 30 octobre 2025 -

Journées FIFA novembre 2025

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain




Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin afrronteront en match amical le Burkina Faso le 18 novembre 2025 au Maroc.

Le 18 novembre prochain, Le Bénin affrontera les Étalons du Burkina Faso au Maroc. C’est dans le cadre des journées FIFA de novembre 2025.

Ce match amical s’inscrit dans la préparation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se jouera au Maroc. Une bonne occasion pour les Béninois de prendre leurs repères.

Après une phase de qualifications intense, les poulains de Gernot Rohr veulent confirmer leurs progrès.
Face à une équipe burkinabè solide et expérimentée, le Bénin testera sa cohésion et sa rigueur tactique.

Selon la Fédération Béninoise de Football, le groupe devrait être au complet.

M. M.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




