Le Bénin exprime sa solidarité au peuple frère du Nigeria

Après les attaques de groupes armés, samedi 23 et dimanche 24 décembre 2023, dans plusieurs villages de l’Etat du Plateau, dans le centre du Nigeria et qui ont fait 160 mort, le Bénin a exprimé ses « condoléances » et sa « solidarité » au « peuple frère du Nigeria. » C’est à travers un post publié mardi 26 décembre 2023.

Le Bénin est solidaire du peuple nigérian suite aux attaques choquantes perpétrées par des groupes armés dans plusieurs villages de l’État du Plateau pendant le week-end. Nous condamnons fermement ces actes barbares et exprimons nos condoléances au gouvernement et au peuple frère du Nigeria, a indiqué le Ministère béninois des affaires étrangères dans un Tweet en date du 26 décembre 2023.

#Nigeria | Benin Republic expresses its solidarity with the Nigerian people following the shocking attacks perpetrated by armed groups in several villages in the Plateau State over the weekend.

— Bénin Diplomatie (@BeninDiplomatie) December 26, 2023