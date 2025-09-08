lundi, 8 septembre 2025 -

417 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

CEDEAO

Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins




Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays de la CEDEAO au deuxième trimestre 2025. Les chiffres ont été publiés par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Le Nigéria arrive en tête des partenaires commerciaux. Il absorbe 38,6% des exportations béninoises. Les principaux produits envoyés sont l’huile de soja (1,3 milliard FCFA), les motocycles réexportés (0,9 milliard FCFA) et les déchets ferreux (0,7 milliard FCFA).

Le Togo suit avec 27,4% de parts. Les articles en plastique dominent (1,0 milliard FCFA), devant le ciment hydraulique (0,5 milliard FCFA) et le fil machine en acier (0,2 milliard FCFA).

La Côte d’Ivoire complète le trio de tête avec 17,9% des exportations béninoises. Les tissus de coton écrus (1,5 milliard FCFA), les imprimés et les fils de coton y sont les plus demandés.

Selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), ces données proviennent des déclarations en douane et confirment le rôle clé du marché régional pour l’économie béninoise.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
Lire la suite

La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la (…)
Lire la suite

Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a (…)
Lire la suite

La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
Lire la suite

SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (…)
Lire la suite

Liste des 172 agents recrutés pour le MEF


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats du concours de recrutement de cent soixante-douze (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires