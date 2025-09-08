Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins

Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays de la CEDEAO au deuxième trimestre 2025. Les chiffres ont été publiés par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Le Nigéria arrive en tête des partenaires commerciaux. Il absorbe 38,6% des exportations béninoises. Les principaux produits envoyés sont l’huile de soja (1,3 milliard FCFA), les motocycles réexportés (0,9 milliard FCFA) et les déchets ferreux (0,7 milliard FCFA).

Le Togo suit avec 27,4% de parts. Les articles en plastique dominent (1,0 milliard FCFA), devant le ciment hydraulique (0,5 milliard FCFA) et le fil machine en acier (0,2 milliard FCFA).

La Côte d’Ivoire complète le trio de tête avec 17,9% des exportations béninoises. Les tissus de coton écrus (1,5 milliard FCFA), les imprimés et les fils de coton y sont les plus demandés.

Selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), ces données proviennent des déclarations en douane et confirment le rôle clé du marché régional pour l’économie béninoise.

