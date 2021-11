Le Bénin évolue dans le groupe C

L’édition 2021 du Tournoi de lutte africaine de la Cedeao (Tolac) démarre ce jeudi 4 novembre 2021 à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour cette compétition sous-regionale, le Bénin évoluera dans le groupe C aux côtés du Nigeria, du Burkina Faso et de la Guinée Bissau.

Au terme de la pesée effectuée, ce mercredi 03 novembre 2021, à l’arène de lutte de Dakar, tous les lutteurs béninois ont été retenus, et pourront prendre part au tournoi. La délégation béninoise est composée de cinq lutteurs à savoir : Nafiou Ayamoudou (66 kg), Fard Moukaila (76 kg), Fridaousse Assanti (86 kg), Nicolas Cakpo ( kg) et Bertin Tossou Madou (100 Kg et +).

Selon le résultat du tirage au sort effectué, le Bénin se retrouve dans la poule C en compagnie du Nigeria, du Burkina Faso et de la Guinée Bissau.

Les lutteurs béninois sont entraînés par Prosper M’betti assistée de Nadège Boni, médecin soignant. La délégation est conduite par le président de la Fédération béninoise de lutte (Fébélutte), Yves Azifan.

Le Tolac est une compétition qui s’organise chaque année de façon rotative entre le Niger et le Sénégal. L’édition 2021 prend fin le 6 novembre prochain.

Les lutteurs béninois et leurs catégories

*Catégorie des moins de 66 kg*

• AYAMOUDOU Nafiou : 65 kg

• *Catégorie des moins de 76 kg*

MOUKAILA Fard : 74 kg

• *Catégorie des moins de 86 kg*

ASSANTI Fridaousse : 84 kg

• *Catégorie des moins de 100 kg*

CAKPO Nicolas : 98 kg

• *Catégorie des plus de 100 kg*

TOSSOU MADOU Bertin : 115 kg

Après les tirages au sort, les trois poules se présentent comme suit :

Composition des trois poules

*Poule A*

1- Sénégal

2- Gambie

3- Côté d’ivoire

*Poule B*

1- Niger

2- Ghana

3- Sierra Leone

*Poule C*

1- Nigeria

2- Burkina Faso

3- Guinée Bissau

4- Bénin

Programme des matchs

*Jeudi 04 novembre 2021*

14 h – 15 h : Ouverture officielle du tournoi

15 h – 15 h 15 : défilé des arbitres et des délégations

16 h : Tour préliminaire par équipe jusqu’à la qualification des 1/2 finales ( tournoi nordique à l’intérieur des poules).

*Vendredi 05 novembre 2021*

16 h : Tour préliminaire par catégorie (individuel) de poids jusqu’aux 1/2 finales (éliminations directes).

*Samedi 06 novembre 2021*

• 3è et 4è places et finales par équipe.

• 3è et 4è places et finales par catégorie (individuel)

• Remise des médailles et trophées

• 20h : Coktail et cérémonie de présentation des lauréats.

*Dimanche 07 et Lundi 08 et mardi 09 novembre 2021*

• Départ des délégations.

La délégation béninoise quittera Dakar mardi 09 novembre 2021 à 00h 15 minutes.

4 novembre 2021 par ,