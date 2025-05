Le Bénin et le Qatar pour le renforcement de la coopération bilatérale

Le président de la République du Bénin séjourne depuis ce dimanche 18 mai 2025 à Doha, au Qatar dans le cadre d’une visite de travail. Il a eu un tête-tête ce lundi 19 mai avec Son Altesse Cheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar. Dans la Déclaration conjointe publiée par l’État du Qatar et la République du Bénin, les deux parties sont convenues du renforcement de la coopération bilaterale.

Déclaration conjointe entre l’Etat du Qatar et la République du Bénin

À l’invitation de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, Son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République du Bénin, a effectué une visite de travail dans l’État du Qatar le 19 mai 2025.

Cette visite a marqué une étape importante dans le renforcement des relations amicales et de coopération entre l’État du Qatar et la République du Bénin. Les discussions entre Son Altesse l’Émir et Son Excellence le Président ont reflété une convergence de vues sur les questions régionales et internationales clés, notamment la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable.

L’État du Qatar a salué les vastes réformes économiques et sociales lancées par le gouvernement du Bénin depuis 2016, qui ont jeté les bases de la croissance et de la modernisation institutionnelle.

Pour sa part, la République du Bénin a salué le rôle actif joué par l’État du Qatar sur la scène internationale, notamment en Afrique, et a noté ses efforts pour soutenir la paix et la stabilité et construire des partenariats de développement durable sur le continent.

Les deux parties ont exprimé leur intérêt à renforcer la coopération dans le secteur de l’aviation, y compris la possibilité d’une coopération entre les deux transporteurs nationaux, Qatar Airways et Amazone Airlines, en plus d’explorer la mise en place d’un vol direct entre les deux pays. Cette étape contribuera à renforcer l’attractivité économique de la République du Bénin, à attirer les investissements, à stimuler le tourisme, à transporter les marchandises et à promouvoir les échanges culturels.

L’État du Qatar a affirmé son engagement en faveur du développement du continent africain et, dans ce contexte, a réitéré sa volonté de soutenir les initiatives dans les domaines des infrastructures, de l’éducation et de la santé, conformément à son programme de développement international et aux priorités de ses partenaires en Afrique.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans le domaine culturel, notamment en organisant des expositions et en coopérant entre les institutions culturelles et les musées, afin d’élargir les horizons de la diplomatie culturelle entre elles.

L’État du Qatar et la République du Bénin ont renouvelé leur engagement commun à intensifier les consultations bilatérales, à coordonner les positions dans les forums multilatéraux et à promouvoir une vision commune d’un système international fondé sur la souveraineté, l’inclusion et la prospérité.

