Le président de l’Etat fédéral du Nigéria, Bola Tinubu, à la tête d’une délégation composée de six gouverneurs et de l’opérateur économique Aliko Dangote, a pris part, mardi 1er août 2023, aux festivités du 63è anniversaire d’indépendance du Bénin. A l’issue du défilé, le président nigérian et le chef de l’Etat Patrice ont animé un point de presse.

C’est le Bénin qui a accueilli le nouveau président du Nigéria, Bola Tinubu, depuis son investiture en mai dernier. Le président nigérian, accompagné d’une forte délégation composée de six gouverneurs et de l’homme d’affaires Aliko Dangoté, était l’hôte du Chef de l’Etat Patrice Talon à l’occasion des festivités du 63è anniversaire d’indépendance du Bénin. C’est une « première visite officielle en dehors du Nigéria », a indiqué Bola Tinubu, mardi 1er août 2023, lors d’une conférence de presse conjointe animée à l’issue du défilé.

« Le Bénin et le Nigéria sont des siamois et dans tous les aspects de la vie. Donc, nous sommes les mêmes et on peut remonter même au niveau de l’Adn pour le constater et pour pouvoir faire avancer le continent africain, nous devons travailler à promouvoir la coopération économique et œuvrer pour la stabilité sur le continent », a ajouté Bola Tinubu.

Pour le chef de l’Etat béninois Patrice Talon, « le Bénin et le Nigéria ont un même peuple, un même destin ». « (…) Nous avons à partager la prospérité ensemble », a ajouté le président du Bénin.

M. M.

2 août 2023 par