Le Bénin et le Nigéria scellent une coopération militaire transfrontalière

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin s’apprête à sceller avec le Nigéria, une coopération sécuritaire bilatérale pour lutter contre le phénomène djihadiste le long des frontières entre les deux pays. Des hauts gradés de l’armée et des responsables en charge de la lutte contre le terrorisme ont tenu une rencontre à Cotonou, le 27 février 2026.

Le Bénin et le Nigéria vont bientôt unir leurs forces et mieux faire face à la menace terroriste. Un accord sécuritaire bilatéral est en cours de formalisation. Des responsables militaires des deux pays ont échangé sur le projet le 27 février dernier.

Selon RFI, cette « stratégie sécuritaire transfrontalière » qui se prépare et qui sera prochainement formalisée pourrait notamment « prévoir la coordination des patrouilles frontalières, le partage de renseignements, des opérations conjointes, ainsi qu’une surveillance accrue des flux transfrontaliers ».

Certains experts selon le média, plaident pour l’intégration d’un droit de poursuite, permettant de traquer les terroristes jusque sur le territoire voisin lorsqu’ils s’y réfugient après une attaque. Un vœu que le Bénin, initiateur de la coordination des forces de la sous-région, avait émis dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme.

Dans le cadre de cette coopération, les deux pays pourraient solliciter l’appui de la France en matière de renseignements. Une autre réunion est prévue avant la fin de ce mois de mars.

