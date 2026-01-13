Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à Abuja et à Lagos

Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de rencontres, d’échanges et d’opportunités d’affaires entre le Bénin et le Nigéria aura lieu les 26 et 28 janvier 2026, dans les villes d’Abuja et de Lagos. Les inscriptions ouvertes dans le cadre de ce grand rendez-vous d’affaires entre opérateurs économiques béninois et nigérians, et acteurs économiques de la diaspora béninoise au Nigéria, se poursuivent jusqu’au jeudi 15 janvier prochain.

Grande opportunité pour les investisseurs nigérians et la diaspora béninoise au Nigéria en quête d’une destination sûre pour mener leurs affaires dans la sous-région ouest africaine. Ils sont invités à participer massivement au Benin–Nigeria Business Forum, qui est une plateforme stratégique de dialogue économique, de partenariats et d’investissements entre le Bénin et le Nigéria, en s’inscrivant via le lien https://bnbf2026.com/inscription, au plus tard le jeudi 15 janvier 2026. Ce forum, en plus des rencontres B2B ciblées qu’il offre aux participants, leur permettra également d’avoir une meilleure compréhension de l’écosystème économique béninois, et d’identifier des opportunités concrètes et immédiatement exploitables.

A propos du Benin–Nigeria Business Forum

Le Benin–Nigeria Business Forum est un grand rendez-vous d’affaires initié pour rapprocher les acteurs économiques du Bénin et du Nigéria et la diaspora béninoise vivant au Nigéria. Il vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays ; promouvoir le Bénin comme destination d’investissement compétitive ; mettre en lumière les opportunités offertes par la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois en pleine expansion ; et faciliter la création de partenariats stratégiques B2B entre opérateurs économiques béninois et nigérians. Le BNBF permettra également de mettre en avant le rôle stratégique de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC BÉNIN), dans le financement des projets structurants et ses initiatives en faveur de la diaspora béninoise. C’est un évènement majeur qui va mobiliser les hommes d’affaires et investisseurs nigérians, qu’il s’agisse des industriels, des promoteurs immobiliers et logistiques, des acteurs de l’agro-industrie, du textile, de la transformation et de l’énergie, de même que des investisseurs à la recherche de nouveaux marchés dans la région Afrique de l’Ouest.

Les entrepreneurs béninois de la diaspora vivant au Nigeria qui désirent investir au Bénin pour créer ou relocaliser de nouvelles unités industrielles, y sont également attendus.

Le Benin–Nigeria Business Forum est co-organisé par la Zone industrielle de Glo-Djigbé ; l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) ; la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ; et l’African Export-Import Bank (AFREXIMBANK). Il bénéficie de l’appui des institutions publiques et privées de premier plan, engagées dans la promotion du commerce, de l’investissement et de l’industrialisation en Afrique de l’Ouest. Des partenaires institutionnels, techniques et financiers majeurs, nationaux et internationaux sont mobilisés dans le cadre du BNBF pour accompagner les investisseurs et faciliter la concrétisation de projets d’affaires entre le Bénin et le Nigeria.

Cette première édition du Benin–Nigeria Business Forum est organisé en partenariat avec l’Ambassade du Bénin au Nigéria, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), le Conseil national du patronat (CNP Bénin), la Fédération ouest africaine des chambres de commerce et d’industrie (FEWACCI), la Chambre de commerce et d’industrie d’Abuja (ACCI), la Chambre de commerce et d’industrie de Lagos (LCCI), la NACCIMA (Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture), Benin Nigeria Chamber of Commerce, et 234 FINANCE.

A travers ce forum, le Bénin entend consolider son positionnement en tant que destination d’investissement attractive et compétitive à côté du Nigéria qui est une grande puissance économique en Afrique.

F. A. A.

13 janvier 2026