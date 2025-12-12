Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée

En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI et son homologue nigérian, Yusuf Maitama TUGAR, ont animé une conférence de presse. La rencontre a permis aux deux personnalités de faire le point sur le rétablissement de la gouvernance démocratique au Bénin après la récente tentative de putsch déjouée dimanche 07 décembre dernier.

A cette occasion, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI a exprimé la profonde gratitude du gouvernement béninois envers le Nigeria et la CEDEAO pour leur intervention rapide et décisive ; laquelle, a permis de déjouer la tentative de putsch et de préserver l’ordre démocratique dans le pays.

S.E. l’ambassadeur Yusuf Maitama TUGAR, a réaffirmé la ferme volonté du Nigeria de travailler en étroite collaboration avec les États membres de la CEDEAO et les partenaires internationaux pour faire face aux menaces sécuritaires et aux défis socio-économiques qui touchent la région.

