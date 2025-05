Le Bénin et le Luxembourg unissent leurs forces pour une croissance durable et inclusive

Nouveau cap dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Luxembourg. À l’issue d’une série de rencontres officielles à Luxembourg, les deux pays ont affiché leur volonté commune de renforcer leur coopération, en mettant l’accent sur des secteurs stratégiques comme la finance durable, l’entrepreneuriat et le tourisme.

Le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, a reçu son homologue béninois Romuald Wadagni, accompagné du ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari. Selon M. Roth, l’échange a été « chaleureux et très constructif », avec une convergence de vues sur les opportunités qu’offre un partenariat centré sur l’innovation et la durabilité.

Heureux d’accueillir le ministre de l’Économie et des Finances & mon homologue béninois au Luxembourg. Appui du 🇱🇺 dans le domaine des métiers du tourisme & renforcement d’un partenariat basé sur des valeurs communes avec le 🇧🇯 pic.twitter.com/g9PZok9rFs — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 16, 2025

Premier résultat concret : le Luxembourg appuiera le déploiement du programme StarVenture au Bénin, via un accord signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ce programme, destiné à renforcer les capacités des start-ups locales, permettra à de jeunes entreprises béninoises d’accéder à des outils d’accompagnement stratégique et de financement pour accélérer leur développement.

Pour le Bénin, ce soutien intervient dans un contexte de transformation économique marqué par une montée en puissance de l’écosystème entrepreneurial, soutenu par une politique publique favorable à l’innovation et aux investissements durables.

Xavier Bettel, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, a également salué la visite de la délégation béninoise, soulignant l’importance du renforcement de la coopération dans les métiers du tourisme, un secteur que les deux pays souhaitent structurer pour créer de l’emploi et valoriser les patrimoines culturels respectifs.

Au-delà des engagements financiers, cette visite marque un approfondissement politique et symbolique d’un partenariat fondé sur des valeurs partagées : transparence, durabilité, inclusion. Elle témoigne aussi de la place croissante que le Bénin occupe dans les stratégies de coopération européenne en Afrique, grâce à des réformes économiques saluées sur la scène internationale.

Le rapprochement entre Luxembourg et Cotonou illustre enfin une vision moderne de la diplomatie économique, où l’innovation et la jeunesse deviennent les piliers d’un développement à impact positif.

