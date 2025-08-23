lundi, 25 août 2025 -

Rencontre entre Talata et Ndiaye à Tokyo

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié




La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 août au Japon, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Regis Onanga Mamadou Ndiaye.

En marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, la Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata et Regis Onanga Mamadou Ndiaye, ministre gabonais des Affaires étrangères ont eu un tête-à-tête.

La rencontre tenue, jeudi 21 août, intervient dans un contexte marqué par des polémiques entre internautes béninois et gabonais.

Les deux responsables ont discuté du climat de crispation né autour de la situation des ressortissants béninois au Gabon. Ils ont salué la réactivité du gouvernement béninois, qui a diffusé des « messages d’apaisement et de fraternité » pour calmer les esprits.

« Les deux personnalités se sont ensuite félicitées des valeurs communes de fraternité et de solidarité sur lesquelles repose le partenariat bilatéral », souligne le communiqué publié à l’issue de l’entretien.

Mariam Chabi Talata et Michel Regis Onanga Mamadou Ndiaye ont également réaffirmé leur engagement à protéger et veiller au bien-être de leurs ressortissants respectifs.

Ces échanges surviennent alors que Libreville a récemment interdit aux étrangers certaines activités, dont la coiffure, le commerce de proximité ou la réparation de téléphones. Une décision qui a nourri les tensions, après des propos jugés xénophobes d’une influenceuse gabonaise accusant des vendeuses béninoises d’être favorisées dans un marché de Lambaréné.

L’affaire a suscité de vives invectives sur les réseaux sociaux, poussant Cotonou à réagir. Dans un communiqué, le Bénin a appelé Béninois et Gabonais à la « fraternité et retenue ».

23 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




