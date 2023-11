Le Bénin et l’Arabie Saoudite renforcent leur coopération

Le président béninois Patrice Talon a pris activement part au 1er sommet Arabie Saoudite -Afrique à Riyad, vendredi 10 novembre 2023. C’est sur invitation de Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, Gardien des deux Saintes Mosquées et Roi d’Arabie Saoudite et du Prince Héritier et Premier Ministre Mohamed Bin Salman, le Président de la République.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a participé aux côtés de ses pairs africains au 1er Sommet Arabie Saoudite-Afrique sous le thème : « Développement et Prospérité : Agriculture, Éducation, Santé et Assistance humanitaire ». Ce premier sommet a été l’occasion « d’établir les bases de l’intensification des relations multilatérales entre le Royaume wahhabite et les États africains ». Le Chef de l’État a marqué sa présence à ce sommet en prenant part aux débats. Ce sommet a aussi permis au président béninois de rencontrer plusieurs personnalités du monde politique et du monde des affaires.

En marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération, Romuald Wadagni a procédé à la signature de plusieurs accords. Un accord a été signé avec le Fonds Saoudien pour le Développement pour le financement de la construction de lycées techniques agricoles et d’infrastructures dans le domaine de l’enseignement technique. Un autre accord a été signé avec le Fonds OPEP, un fonds auquel participe l’Arabie Saoudite.

Selon le ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, d’un point de vue géostratégique, la présence du Bénin à ce Sommet est la réaffirmation du fait que le gouvernement croit en un monde multipolaire. « La tribune de ce premier sommet saoudo-africain a donc permis au Bénin de défendre sa vision d’un monde multipolaire dans un contexte où on sait aujourd’hui qu’il y a énormément de tensions et l’objectif est d’arriver à un équilibre qui soit beaucoup plus bénéfique pour le développement », a-t-il confié.

Le Chef de la Diplomatie béninoise s’est aussi réjoui de la signature des accords de financements au profit du Bénin « pour soutenir la politique de formation professionnelle portée par le Président de la République Patrice Talon ».

13 novembre 2023 par ,