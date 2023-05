Le Bénin classé 1er pays d’Afrique de l’Ouest

Le Bénin est classé 1er pays d’Afrique de l’Ouest selon le dernier rapport sur l’Indice de la Performance Logistique 2023 publié par la Banque mondiale

Un classement mondial qui mesure la performance logistique de 139 pays. L’indice mesure la facilité avec laquelle il est possible d’établir des connexions fiables entre les chaînes d’approvisionnement ainsi que les facteurs structurels qui le rendent plus fluide, tels que la qualité des services logistiques, les infrastructures liées au commerce et au transport et les contrôles aux frontières.

Le Bénin est passé de la 76ème place lors de la dernière publication en 2018, à la 67ème place. Cela vient confirmer les opportunités de développement qu’offre le Bénin pour favoriser le commerce international.

Retrouvez le rapport complet en suivant ce lien lpi.worldbank.org

