Formation technique au Bénin

Des apprenants en stage dans les hôtels de haut standing




La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Véronique Tognifodé a visité, mercredi 27 août 2025, des sites de stage immersif à Cotonou.

Accompagnée du directeur général de l’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET), Fructueux Aho, et de la directrice de l’enseignement technique, Jémima Aklé, la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle a visité trois établissements hôteliers de renom : Golden Tulip, Sofitel et Maison Rouge.

Ces structures accueillent depuis plusieurs semaines des stagiaires issus du Lycée technique professionnel d’hôtellerie, de restauration et de tourisme d’Akassato. Enseignants et élèves y sont déployés dans différents services : hébergement, restauration, conciergerie ou encore front office.

Sur place, la ministre Véronique Tognifodé a échangé avec les stagiaires. Elle a salué leur engagement et les a invités à « donner le meilleur d’eux-mêmes ». La ministre a rappelé que cette immersion répond à la vision du président Patrice Talon : rapprocher l’école du monde professionnel.

Les responsables hôteliers ont exprimé leur satisfaction. Ils se sont dits prêts à renforcer le partenariat avec le ministère.

Selon Fructueux Aho, cette initiative illustre la volonté du gouvernement de diversifier les parcours de formation, en lien direct avec les besoins du marché.

La visite effectuée, mercredi 27 août 2025, s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (SN-EFTP).
M. M.

28 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




