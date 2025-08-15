Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire

Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères a réagi à la décision des autorités gabonaises interdisant la pratique de certaines activités du secteur informel aux étrangers. Tout en rassurant la communauté béninoise au Gabon, le Bénin envisage très prochainement une opération d’identification et de recensement des candidats au retour volontaire.

Des assurances pour les Béninois vivant au Gabon. A travers un communiqué ce jeudi 14 août 2025, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à « veiller, en toutes circonstances, à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l’étranger ». Tout en invitant la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue, le gouvernement du Bénin rappelle à tous les ressortissants béninois, l’obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlement des pays d’accueil.

« En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera, dans les prochains jours, une mission d’identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire », précise le communiqué par lequel le Bénin exprime par ailleurs, son attachement à l’idéal panafricaniste des pères fondateurs et à la solidarité africaine, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout sur le continent ; condition nécessaire à une intégration réelle et à un développement harmonieux.

