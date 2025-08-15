vendredi, 15 août 2025 -

737 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Exclusion des étrangers du secteur informel au Gabon

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire




Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères a réagi à la décision des autorités gabonaises interdisant la pratique de certaines activités du secteur informel aux étrangers. Tout en rassurant la communauté béninoise au Gabon, le Bénin envisage très prochainement une opération d’identification et de recensement des candidats au retour volontaire.

Des assurances pour les Béninois vivant au Gabon. A travers un communiqué ce jeudi 14 août 2025, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à « veiller, en toutes circonstances, à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l’étranger ». Tout en invitant la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue, le gouvernement du Bénin rappelle à tous les ressortissants béninois, l’obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlement des pays d’accueil.
« En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera, dans les prochains jours, une mission d’identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire », précise le communiqué par lequel le Bénin exprime par ailleurs, son attachement à l’idéal panafricaniste des pères fondateurs et à la solidarité africaine, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout sur le continent ; condition nécessaire à une intégration réelle et à un développement harmonieux.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression (…)
Lire la suite

« Flapacha » déposé en prison et « Jérémie Degamer » libéré par la CRIET


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce jeudi 14 août 2025, les tiktokeur « Flapacha » et « Jérémie Degamer (…)
Lire la suite

Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Lire la suite

Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité (…)
Lire la suite

Le tiktokeur Marius Placide arrêté


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le tiktokeur connu sous le nom Marius Placide a été interpellé pour ses (…)
Lire la suite

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
Lire la suite

Des pompes à essence mises sous scellés à Comé et Lokossa


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs pompes à essence ont été mises sous scellés par une équipe de (…)
Lire la suite

Le Bénin prévoit un marché dédié au charbon et pétrole


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin va se doter d’un marché exclusivement consacré au charbon et (…)
Lire la suite

Décès d’un journaliste de Su Tii Dera Fm


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef programme radio de Su Tii Dera Fm à Nikki, Babio Mikaïla Adam, (…)
Lire la suite

La ministre Y. Ladékan lance la campagne d’orientation des bacheliers


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Université de Parakou a accueilli la cérémonie de lancement officiel (…)
Lire la suite

Décès de Dr Dorothée Yévidé


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dr Dorothée Yévidé, membre de la 6ᵉ promotion des médecins formés à la (…)
Lire la suite

Le CNIN interpelle un TikTokeur pour cybercriminalité


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a procédé a (…)
Lire la suite

L’ODEM condamne un acharnement sur la journaliste Angela Kpeidja


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision N°001-2025/08/ODEM09, l’Observatoire de la Déontologie et (…)
Lire la suite

Voici les composantes du village de vacances Club Med à Avlékété


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Ouidah va accueillir les travaux de construction d’un (…)
Lire la suite

Le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Mix » interdit


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En raison des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire, la (…)
Lire la suite

121 postes à pourvoir via le PSIE


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) lance un (…)
Lire la suite

56 personnels de l’armée de terre affectés


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’État-major de l’armée de terre a procédé à l’affectation de 56 (…)
Lire la suite

Le Caucus des femmes parlementaires fait des plaidoyers pour plus de (…)


11 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Lors d’un dîner de gala, vendredi 8 août 2025, à Grand-Popo, les (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires