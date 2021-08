Le Bénin envisage inscrire Koutammakou sur le site de l’Unesco

Le gouvernement béninois veut inscrire le site du Koutammakou sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce jeudi 26 août 2021 à Boukoumbé, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Babalola Jean-Michel Abimbola, a procédé à l’installation du Conseil de gestion du Koutoummakou et à l’ouverture des travaux de sa première session ordinaire.

« (…) En une année, soit en 2020, nous avons réussi la prouesse de préparer et de déposer le dossier d’extension de l’inscription du Koutammakou sur la Liste du patrimoine mondial. L’approbation de cette extension par la 45ème session du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra en 2022, viendra confirmer la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) de ce bel espace culturel, faisant du Koutammakou béninois, une véritable destination touristique (…) », a déclaré le Ministre Abimbola.

La validation du dossier d’inscription du site du Koutammakou sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est donc en cours.

Le ministre de la Culture a installé le Conseil de gestion chargé de la mise en œuvre du plan de gestion et de conservation préalablement élaboré. Selon le Directeur du patrimoine culturel, Paul Akogni, le Conseil a pour mission de mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de gestion pour les quatre prochaines années.

Le Conseil de gestion du Koutammakou est présidé par le Directeur de cabinet du Ministère en charge de la culture. Les maires des Communes de Boukoumbé, Natitingou et Toucoutouna sont respectivement aux postes de vice-présidents, de Président de la commission nationale linguistique Ditammari et des représentants des communautés locales.

Jean-Michel Abimbola invite les membres du Conseil de gestion au travail afin que les objectifs soient atteints.

Le Conseil de gestion a tenu sa première session ordinaire après son installation.

Koutammakou est une région du Bénin et du Togo (271 826 ha dont 240 658 ha du côté béninois).

Abritant les Batammariba, Koutammakou est captive à travers son architecture composée de Tata Somba, de son habitat et de son paysage.

L’objectif du gouvernement béninois est de valoriser, de promouvoir et de préserver la valeur universelle exceptionnelle de cette aire culturelle.

Le gouvernement met en valeur Koutammakou à travers la réalisation de plusieurs projets dont la « Route des tatas ».

A.A.A

Quelques images

27 août 2021 par