Le Bénin entre dans une nouvelle ère avec la numérotation à dix (10) chiffres

Pourquoi ce changement est important :

1. Capacité accrue :

L’ajout de deux chiffres supplémentaires décuple le nombre de numéros disponibles. Cela permettra non seulement de répondre aux besoins actuels mais aussi d’anticiper les besoins futurs, en soutenant l’essor du numérique et l’essor des services connectés.

2.Accessibilité :

En rationalisant la gestion des numéros, les opérateurs mobiles pourront assurer la disponibilité de leurs cartes sims pour répondre aux besoins croissants de communication des millions d’utilisateurs et soutenir l’innovation.