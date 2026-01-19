mercredi, 21 janvier 2026 -

Milano-Cortina 2026

Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo




Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape importante pour le sport béninois. Pour la première fois de son histoire, le Bénin participera à une olympiade hivernale (sky), prévue du 6 au 22 février 2026 en Italie, avec Nathan Tchibozo.

Le Bénin marque l’histoire avec une première participation aux Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 en Italie. L’annonce a été faite par le président du Bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben), lors de la première réunion mensuelle du Cnos-Ben, vendredi 16 janvier 2026. « L’année 2026 commence de la plus belle des manières pour le Bénin qui va participer pour la première fois dans son histoire aux Jeux Olympiques d’Hiver », a informé Julien Minavoa.

Les Jeux olympiques se déclinent en deux grandes catégories : les Jeux d’été et les Jeux d’hiver. Si les premiers sont régulièrement disputés par le Bénin, les seconds ont longtemps été réservés aux pays disposant d’infrastructures et de traditions liées aux sports de neige et de glace. Toutefois, l’évolution du mouvement olympique a permis à des pays dits « non hivernaux » de prendre part à ces compétitions, à condition de satisfaire aux exigences de qualification et d’organisation sportive.

En se qualifiant pour Milano-Cortina 2026, le Bénin intègre ainsi le groupe restreint des pays tropicaux présents aux Jeux olympiques d’hiver. Une participation qui illustre la volonté des instances sportives béninoises à diversifier la participation du pays aux compétitions sportives sur la scène olympique internationale.

F. A. A.

19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




