Le Bénin engagé à lever les barrières à l’autonomisation des femmes

La 30ème édition de la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée au Bénin le vendredi 7 mars 2025. Les manifestations se sont déroulées au Palais des Congrès de Cotonou, en présence de la vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata.

« Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ». C’est sous ce thème que la 30è édition de la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée au Bénin. À l’occasion, la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a rappelé le rôle des femmes et des filles dans la société et a souligné la nécessité de faire entendre leurs voix face aux défis actuels, notamment les crises économiques, sociales et environnementales.

La Ministre a évoqué plusieurs initiatives du gouvernement béninois, telles que la loi contre les violences faites aux femmes, le soutien à la scolarisation des filles et les programmes de microcrédit Alafia pour l’autonomisation économique des femmes. Véronique Tognifodé a également rappelé l’importance des réformes en matière d’égalité des sexes.

La ministre a appelé à un engagement collectif pour lever les barrières à l’autonomisation des femmes, essentielle pour un développement inclusif du Bénin.

Huguette Bokpè Gnancadja, présidente de l’Institut National de la Femme, a présenté un bilan des actions entreprises pour la protection juridique et judiciaire des femmes et des filles.

L’Ambassadrice désignée du Canada, Tina Huthrie, et la Coordonnatrice du Système des Nations Unies, Aminatou Sar, ont plaidé pour davantage d’engagement pour surmonter les obstacles à l’éducation et à l’autonomisation des femmes. Elles ont insisté sur la nécessité de valoriser les femmes pour le développement de la nation.

