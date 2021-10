Le Bénin en tête du tennis féminin

Le Bénin a abrité du 12 au 16 octobre 2021, le championnat par équipe des 12 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de tennis. Deux pays dont le Bénin chez les filles et le Ghana chez les garçons se sont illustrés brillamment. Le Bénin pays hôte a fini 1er chez les filles et 3e chez les garçons. Cinq pays notamment le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Sierra-Leone et le Bénin ont pris part aux cinq jours de compétition.

Malgré la situation sanitaire, la fédération béninoise de tennis (FBT), dirigée par Jean-Claude Talon a réussi le pari de l’organisation avec une exigence du test Covid-19 et du carnet de vaccination avant l’accès aux tribunes et officiels.

Le Bénin a donc été la terre du Tennis chez les jeunes du 12 au 16 octobre. Cinq pays notamment le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Sierra-Leone et le Bénin ont pris part aux cinq jours de compétition. Le contexte sanitaire explique, selon un officiel, le nombre réduit de pays présents à Cotonou.

Les jeunes ghanéens dans ce tournoi par équipe, ont été les « King » chez les hommes, mais le Bénin a fait parler du travail abattu chez les jeunes filles. De ce pas, il a fait honneur aux séances des entraîneurs locaux pour se hisser sur la première marche du podium dans la catégorie des filles.

Selon Christian Alowakinnou, capitaine de l’équipe des filles du Bénin, ce résultat est le fruit d’un long processus. Le technicien a mis l’accent sur la préparation à la base au niveau des différents clubs, du stage organisé au profit de l’équipe par la FBT qui au bout du rouleau à porté ses fruits. « Je suis fier de ces filles au terme de cette compétition. Elles ont été invaincues, en neuf (9) matches joués par équipe. Leur niveau était au dessus des autres. Mais il reste du travail à faire avant d’aborder le Championnat d’Afrique par équipe des 12 et moins de tennis qui aura lieu décembre prochain. Les nôtres ne sont pas habitués à la Terre Battue en Afrique de l’Ouest, particulièrement au Bénin. Alors si on peut anticiper des préparations en amont sur cette surface au moins un mois, ce serait bien pour les jeunes béninoises. », a lancé l’heureux capitaine des jeunes filles.

Au nom de la Fédération béninoise de Tennis, Youssoufou Lawani, responsable à l’organisation a remercié les délégations qui ont pris part à cette compétition. En leur souhaitant bon retour, le dirigeant a invité les amoureux de la Petite Balle Jaune dans une semaine, à la 3e étape du circuit d’Afrique de l’Ouest et du centre qui se déroulera à Kouhounou.

La succession de ces compétitions témoigne du sérieux dans l’organisation et du respect du cahier de charge par la Fédération béninoise de Tennis à travers le leadership du président Jean-Claude Talon. Ce dernier dès sa prise de fonction a toujours affiché sa volonté de faire rayonner le Bénin via le sport en particulier le Tennis.

Marcel HOUÉTO

