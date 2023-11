Le Bénin en tête de la lutte contre la pauvreté dans l’UEMOA

Avec une incidence de pauvreté monétaire en baisse de 2,3 points en 2022 par rapport à 2019, selon les résultats de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), le Bénin est en tête dans la lutte contre la pauvreté dans l’espace UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine).

Le seuil de pauvreté n’a pas connu la même variation dans les pays membres de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) entre 2021 et 2022. Selon les résultats de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) réalisée dans les huit pays membres de l’UEMOA, avec l’appui technique de la Commission de l’UEMOA et la coordination de la Banque Mondiale, il ressort que l’incidence de la pauvreté est établie 36,2 % en 2022 contre 38,5 % en 2019

Le Burkina Faso a enregistré un taux de pauvreté de 44,1% en 2022 contre 41,4% en 2019. L’incidence de pauvreté monétaire est également en hausse dans d’autres pays tels que Guinée-Bissau, Mali et Niger.

Une baisse est enregistrée dans certains pays dont la Côte d’Ivoire, le Togo. Au Sénégal ce taux est de 37,6% en 2022 contre 37,8% en 2019.

Le Bénin a enregistré le plus faible taux de pauvreté monétaire au sein de l’UEMOA en 2022 ( 36,2 % en 2022 contre38,5 % en 2019 soit une baisse de 2,3 points).

Dans les détails, on note que le seuil global annuel de pauvreté est estimé à 287 187 F cfa en 2022, soit 171 936 F Cfa pour la composante alimentaire et 115 251 F Cfa pour la composante non alimentaire.

En 2022, l’incidence de la pauvreté monétaire a connu une baisse dans 7 (Littoral, Ouémé, Collines, Borgou, Atlantique, Atacora et Plateau) des douze départements du Bénin comparativement à 2019.

En milieu rural, le taux de pauvreté est passé de 44,2 % en 2019 à 40,6 % en 2022. On enregistre un taux de 30,8 % en milieu urbain en 2022 contre 31,4 % en 2019 soit une baisse de 0,6 point

Selon l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSTaD), la pauvreté monétaire, est évaluée par la comparaison du niveau de vie des individus mesuré par la consommation annuelle par tête, en référence à un seuil.

Le seuil de pauvreté correspond à la valorisation d’un panier minimal de biens indispensables pour le bien-être d’un individu pendant une année conformément aux habitudes de consommation de la population. Ce seuil permet de catégoriser chaque individu selon sa position, en dessous ou au-dessus de ce seuil.

M. M.

5 novembre 2023 par