Le Bénin en phase de devenir membre de la BERD

La candidature du Bénin en tant que membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est en phase d’être approuvée. C’est l’essentiel à retenir d’un communiqué en date du 24 octobre 2023 de l’institution financière.

Le Bénin bientôt membre de la BERD. Le processus enclenché depuis juillet 2023 pour formaliser l’adhésion du pays suit son cours. A travers un communiqué mardi 24 octobre 2023, le Conseil des gouverneurs de la BERD a approuvé les démarches d’adhésion du Bénin. Ce qui constitue une étape importante dans le processus d’adhésion, et précède les conditions de pré-adhésion, avant la conclusion même du processus.

Dans la région Afrique de l’ouest, en dehors du Bénin, la Côte d’Ivoire suit également le processus pour son adhésion à la BERD.

Odile REANAUD-BASSO, la président de la BERD a exprimé sa fierté d’accueillir les deux pays, et espère qu’ils deviendront des « pays d’opération ». « Cela reflète les objectifs stratégiques de nos actionnaires pour l’Afrique subsaharienne, et la valeur que la banque peut y apporter. En collaboration avec d’autres actionnaires internationaux, notre objectif sera de contribuer à libérer le potentiel du secteur privé des pays, à créer des emplois et à soutenir le développement durable », a souligné la présidente de la BERD.

Outre la Côte d’Ivoire et le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Nigéria, et le Kenya sont identifiés pour les interventions de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

A propos de la BERD

La BERD est une institution financière internationale créée en 1991. Elle ne coopère qu’avec les Etats ayant adopté la démocratie comme modèle de gouvernance. Sa mission est de faciliter le passage à une économie de marché dans les pays d’Europe centrale et orientale, de la Méditerranée du Sud-Est, et de l’Asie centrale. Elle est détenue par 69 Etats, l’Union Européenne, et la Banque européenne d’investissement. A travers le financement de 6844 projets, la banque a investi 124, 247,7 milliards de francs dans plus de 30 économies.

