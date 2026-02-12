vendredi, 13 février 2026 -

Union africaine

Le Bénin élu au Conseil de paix et de sécurité de l’UA




Le Bénin est élu au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) pour un mandat de deux ans (2026-2028). L’élection a lieu ce mercredi 11 février 2026, en marge des travaux de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, organisée du 11 au 12 février 2026, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le Bénin fait désormais partie du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour un mandat de 02 ans à compter du 1er avril 2026.
Membre de ce conseil, le pays pourra se pencher sur les questions de prévention, de gestion et de règlement des conflits sur le continent.
A l’instar du Bénin, 05 autres États ont été élus membres du CPS/UA. Il s’agit du Lesotho, du Gabon, du Maroc, de la Somalie et de l’Afrique du Sud. Les dix membres élus au sein de ce conseil devront être formellement approuvé lors du 39ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement, prévu les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba.
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine. Il représente un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.
F. A. A.

12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




